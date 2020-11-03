Теракт у Відні: на півночі Австрії затримали підозрюваного у справі про атаку

Телеканал ORF також пише, що в Лінці у справі про теракт затримали відомого ісламіста. У поліції Австрії це поки не підтверджували.

Спецпідрозділ Cobra затримав чоловіка, особа якого не розкривається, близько 10 ранку за місцевим часом (11 годин за київським часом). Поліція застала підозрюваного зненацька, він не чинив опору, стверджує Kronen Zeitung. Також поліція затримала одну або двох жінок, які проходять як свідки у справі.

Раніше 3 листопада в місті Санкт-Пьольтен в федеральній землі Нижня Австрія в рамках розслідування справи про теракт затримали двох осіб, повідомляє агентство APA.

Під час теракту у Відні поліцейські вбили одного з терористів. За даними МВС Австрії, це 20-річний Фейзулай Куйтім, якого раніше судили за спробу виїхати до Сирії, щоб долучитися до терористичного угруповання “Ісламська держава”.

Всього, за даними поліції, в нападі у Відні могли брати участь до чотирьох чоловік.

Теракт у Відні відбувся увечері 2 листопада. Близько 20:00 за місцевим часом злочинець або кілька злочинців відкрили стрілянину в шести різних місцях у Відні. В результаті теракту загинули четверо осіб: двоє чоловіків і дві жінки. Відомо, що одна з жертв теракту працювала офіціанткою. Ще 17 осіб, в тому числі один 28-річний поліцейський, отримали поранення і зараз знаходяться в лікарнях. Семеро постраждалих знаходяться в критичному стані.