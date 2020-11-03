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Теракт у Відні: поліція розкрила інформацію про персону вбитого терориста, спільники все ще на волі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Теракт у Відні, в результаті якого загинули чотири людини і ще 17 отримали поранення, здійснив 20-річний Фейзулай К. — громадянин Австрії і Північної Македонії, засуджений в Австрії за участь в діяльності терористичної організації. Про це повідомляє видання Kronen Zeitung з посиланням на міністерство внутрішніх справ Австрії, пише УНН.

Австрійське агентство APA наводить його повне прізвище — Фейзулай Куйтім.

25 квітня 2019 року Куйтіма засудили до 22 місяців тюремного ув’язнення за те, що збирався виїхати до Сирії і приєднатися до терористів “Ісламської держави”. 5 грудня 2019 року його звільнили умовно-достроково. Раніше в поліції говорили, що теракт у Відні здійснив “як мінімум один ісламістський терорист”, який симпатизував “Ісламській державі”.

Теракт у Відні стався ввечері 2 листопада. Близько 20:00 за місцевим часом злочинець або кілька злочинців відкрили стрілянину в шести різних місцях у Відні. В результаті теракту загинули четверо осіб: двоє чоловіків і дві жінки. Відомо, що одна з жертв теракту працювала офіціанткою. Ще 17 осіб, в тому числі один 28-річний поліцейський, отримали поранення і зараз знаходяться в лікарнях. Семеро постраждалих знаходяться в критичному стані.

За даними поліції, Фейзулай Куйтім був озброєний довгоствольною зброєю (Kronen Zeitung пише про автомат Калашникова), пістолетом і мачете. Крім того, у нього був муляж пояси з вибухівкою. Через дев’ять хвилин після початку атаки, о 20:09 за місцевим часом, 20-річного нападника вбили співробітники спецпідрозділу австрійської поліції WEGA. У поліції припускають, що кілька злочинців можуть залишатися на свободі. У МВС Австрії говорять про максимум чотирьох нападників.

Перед нападом Фейзулай Куйтім опублікував в Instagram фотографію, де він зображений з двома видами зброї, повідомив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер.

Поліція провела 15 обшуків серед тих, хто знав терориста, кілька людей заарештували. Крім того, обшук провели в будинку Куйтіма. У поліції поки не підтверджували інформацію про те, що перед нападом Куйтім присягнув на вірність “Ісламській державі”. Як раніше повідомила Ріта Кац, очільниця групи SITE Intelligence Group, що відстежує активність терористів, в мережі поширили фотографію, на якій нібито зображений ймовірний терорист. Знімок супроводжувала клятва лідеру ІД Абу Ібрагіму аль-Хашемі аль-Кураши.

10) A picture is circulating online alleging to show a perpetrator of the #Vienna attack. The caption accompanying the image is a pledge to #ISIS leader Qurashi, the successor of slain leader Abu Bakr al-Baghdadi. The authenticity of the image has not yet been confirmed.

— Rita Katz (@Rita_Katz) November 2, 2020

Після нападу влади Австрії оголосили триденну жалобу.

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