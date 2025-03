Теракт в Вене: полиция раскрыла информацию о персоне убитого террориста, сообщники все ещё на свободе

Австрийское агентство APA приводит его полную фамилию — Фейзулай Куйтим.

25 апреля 2019 года Куйтима приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за то, что собирался уехать в Сирию и присоединиться к террористам “Исламского государства”. 5 декабря 2019 года его освободили условно-досрочно. Ранее в полиции говорили, что теракт в Вене совершил “как минимум один исламистский террорист”, симпатизировавший “Исламскому государству”.

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. Около 20:00 по местному времени преступник или несколько преступников открыли стрельбу в шести разных местах в Вене. В результате теракта погибли четверо человек: двое мужчин и две женщины. Известно, что одна из жертв теракта работала официанткой. Еще 17 человек, в том числе один 28-летний полицейский, получили ранения и сейчас находятся в больницах. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

По данным полиции, Фейзулай Куйтим был вооружен длинноствольным оружием (Kronen Zeitung пишет про автомат Калашникова), пистолетом и мачете. Кроме того, у него был муляж пояса со взрывчаткой. Спустя девять минут после начала атаки, в 20:09 по местному времени, 20-летнего нападавшего убили сотрудники спецподразделения австрийской полиции WEGA. В полиции допускают, что несколько преступников могут оставаться на свободе. В МВД Австрии говорят о максимум четверых нападавших.

Перед нападением Фейзулай Куйтим опубликовал в Instagram фотографию, где он изображен с двумя видами оружия, сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Полиция провела 15 обысков среди тех, кто знал террориста, несколько человек арестовали. Кроме того, обыск провели в доме Куйтима. В полиции пока не подтверждали информацию о том, что перед нападением Куйтим присягнул на верность “Исламскому государству”. Как ранее сообщила Рита Кац, глава группы SITE Intelligence Group, отслеживающая активность террористов, в сети распространили фотографию, на которой якобы изображен предполагаемый террорист. Снимок сопровождала клятва лидеру ИГ Абу Ибрагиму аль-Хашеми аль-Кураши.

После нападения власти Австрии объявили трехдневный траур.