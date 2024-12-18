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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: "Дипломатия - это не значит прощать путину"

Зеленский: "Дипломатия - это не значит прощать путину"

Киев  •  УНН

 • 10946 просмотра

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Президент заявил, что Украина стремится завершить войну дипломатическим путем, но без прощения агрессору. По его словам, Запад имеет достаточно сил, чтобы заставить путина сесть за стол переговоров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к завершению войны, но не ценой уступок или признания российской оккупации. Он подчеркнул, что дипломатия должна быть способом завершения войны, а не прощения агрессору. Об этом он заявил во время интервью французскому изданию Le Parisien, передает корреспондент УНН.

"Мы знаем, что если не остановить путина, он будет продолжать уничтожать нас, потому что он не считает, что мы имеем право на существование, что мы отдельная страна. Мы независимая страна и украинцы это знают", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что у Запада достаточно сил поставить путина на место и это вопрос не военных действий со стороны Украины.

Хочется, чтобы война закончилась, мы будем делать все, чтобы она закончилась. Если можно ее заканчивать дипломатией, мы будем делать все, но дипломатия - это не значит прощать ему (путину - ред.). Дипломатия, это не значит зафиксировать оккупацию, как нечто законное с его стороны - нет. Это способ окончания войны дипломатически и здесь нам нужна сильная Америка и сильная Европа, чтобы заставить Путина закончить войну дипломатически. Но закончить войну, а не простить ему все. Это разные вещи. Если на сегодня у нас нет сил, чтобы отвоевать все наши территории, то у Запада могут найтись силы, чтобы посадить путина за стол и дипломатично разобраться с этой войной

- подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Украины заявил об отсутствии военных сил для возвращения оккупированных территорий. Украина рассчитывает на дипломатическое давление международного сообщества для переговоров с рф.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина