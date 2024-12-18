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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гонцы от путина никому не нужны: Орбан снова заговорил о "рождественском перемирии" у Зеленского - отреагировали

Гонцы от путина никому не нужны: Орбан снова заговорил о "рождественском перемирии" у Зеленского - отреагировали

Киев  •  УНН

 • 3191 просмотра

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Премьер Венгрии Орбан призвал Украину отреагировать на предложение о "рождественском перемирии". В ОП ответили, что "гонцы от путина никому не нужны" и подчеркнули необходимость реального мира.

Премьер Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление относительно "рождественского перемирия". В Офисе Президента еще раз ответили - "гонки от путина никому не нужны", передает УНН.

Детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает муссировать тему "рождественского перемирия" и требует реакции от Президента Украины Владимира Зеленского - "бери или оставляй это".

"Мы не будем отвечать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимай или оставляй это. Это ваша ответственность", - написал премьер Венгрии в Х.

В ОП уже отреагировали на очередную порцию "мирных предложений" Орбана.

Зеленский высмеял попытки Орбана "давить на путина"17 дек. 2024, 15:09 • 51465 просмотров

"Если уж появился такой назойливый гонец от путина, то можем на его ультиматум ответить одно - нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Именно ради этого работаем со всеми партнерами скоординировано - с Америкой, Европой. Сейчас будут встречи в Брюсселе, уже были замечательные встречи с президентом Трампом. Гонки от путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны", - сказал советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии Суспільному.

Напомним

Ранее Офис президента Украины заявил, что предложение Орбана о "рождественском перемирии" было пиар-ходом. Венгерский премьер не имел полномочий для переговоров, а россия использовала это для подготовки новых атак.

Алина Волянская

Алина Волянская

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donald-trampДональд Трамп
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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viktor-orbanВиктор Орбан