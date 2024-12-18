Гонцы от путина никому не нужны: Орбан снова заговорил о "рождественском перемирии" у Зеленского - отреагировали

Премьер Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление относительно "рождественского перемирия". В Офисе Президента еще раз ответили - "гонки от путина никому не нужны", передает УНН.

Детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает муссировать тему "рождественского перемирия" и требует реакции от Президента Украины Владимира Зеленского - "бери или оставляй это".

"Мы не будем отвечать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимай или оставляй это. Это ваша ответственность", - написал премьер Венгрии в Х.

В ОП уже отреагировали на очередную порцию "мирных предложений" Орбана.

Зеленский высмеял попытки Орбана "давить на путина"

"Если уж появился такой назойливый гонец от путина, то можем на его ультиматум ответить одно - нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Именно ради этого работаем со всеми партнерами скоординировано - с Америкой, Европой. Сейчас будут встречи в Брюсселе, уже были замечательные встречи с президентом Трампом. Гонки от путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны", - сказал советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии Суспільному.

Напомним

Ранее Офис президента Украины заявил, что предложение Орбана о "рождественском перемирии" было пиар-ходом. Венгерский премьер не имел полномочий для переговоров, а россия использовала это для подготовки новых атак.