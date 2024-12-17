Зеленский высмеял попытки Орбана "давить на путина"

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал попытки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "давить на путина", передает УНН.

"Нам нужен сильный союз, а не те страны, которые хотят сегодня как Венгрия, например, как премьер Орбан, хочет как-то что-то...Не получится, я его не подпущу и таких как он тоже", - сказал Зеленский во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей.

Он отмечает, что Украина сильная страна и на поле боя, и во время полномасштабного вторжения.

"У кого-то другого в Европе есть такой пример? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Каким образом он будет давить на путина? Анекдот? Улыбка? Да пусть он себе оставит", - добавил Президент.

Напомним

МИД Венгрии назвал отказ Киева в телефонном разговоре между Орбаном и Зеленским "беспрецедентным жестом". Сийярто заявил, что Венгрия сделала больше других для мирного урегулирования конфликта.