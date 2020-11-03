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Теракт в Австрии: в отделении ООН в Вене приспустили флаги

Теракт в Австрии: в отделении ООН в Вене приспустили флаги

Киев  •  УНН

 • 28371 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В ООН потрясены терактом в Вене и в знак солидарности с гражданами Австрии в венском отделении приспустили флаги государств-членов организации. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Моратинос и глава ООН Антониу Гутерриш осудили теракты, которые произошли в центре Вены вечером в понедельник, 2 ноября.

Мигель Моратинос подчеркнул, что подобные действия недопустимы и не могут быть оправданы. И Антониу Гутерриш, и Мигель Моратинос выразили солидарность с правительством и народом Австрии.

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В Вене находится целый ряд учреждений ООН, включая МАГАТЭ, Управление по наркотикам и преступности, Управление по мирному использованию космического пространства и многие другие, в которых работает порядка пяти тысяч сотрудников из самых разных стран мира. Генеральный директор венского представительства ООН Гада Вали распорядилась приспустить флаги государств-членов организации.

“Никто из тех, кто знает и любит Вену и Австрию, кто когда-либо пользовался их гостеприимством, кто всегда чувствовал себя в безопасности, никогда не сможет-забыть вчерашний вечер. Мы не позволим террористам запугать нас. Вместе мы справимся”, — написала она в письме коллегам.

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Как сообщал УНН, теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. В столице Австрии несколько преступников открыли стрельбу в шести разных местах города. В результате теракта погибли четверо человек: двое мужчин и две женщины. Еще 17 человек, в том числе один 28-летний полицейский, получили ранения и сейчас находятся в больницах. Семеро пострадавших — в критическом состоянии.

Во время теракта в Вене полицейские убили одного из террористов. По данным МВД Австрии, это 20-летний Фейзулай Куйтим, которого ранее судили за попытку уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке “Исламское государство”. 3 ноября в городе Санкт-Пёльтен в федеральной земле Нижняя Австрия в рамках расследования дела о теракте задержали двух человек. Позже в городе Линц на севере Австрии задержали еще одного подозреваемого в терактах в Вене.

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