Аваков назвав звільнення Марківа перемогою для України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що звільнення українського нацгвардійця Віталія Марківа є величезною перемогою для України. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Марків вільний! Величезна перемога для України!” - написав Арсен Аваков.
Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.
На минулому, третьому, засіданні апеляційний суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, які доводять його невинуватість.