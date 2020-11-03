Аваков назвал освобождение Маркива победой для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что освобождение украинского нацгвардейца Виталия Маркива является огромной победой для Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Маркив свободен! Огромная победа для Украины!" - написал Арсен Аваков.
Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме возле Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения. Он находился под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.
На прошлом, третьем, заседании апелляционный суд принял новый перевод слов нацгвардейца, доказывающих его невиновность.