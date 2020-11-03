Однією з жертв теракту у Відні стала громадянка Німеччини, в МЗС ФРН відреагували

“Тепер у нас є сумна впевненість в тому, що громадянка Німеччини також є жертвою нападу в Відні. Наші співчуття і співчуття їхнім родинам і друзям”, — написав Маас.

Міністр закордонних справ Німеччини висловив солідарність з народом Австрії і рішучість протистояти терору.

“Разом з жителями Відня і Австрії ми поділяємо скорботу за жертвами, але також і рішучість усіма силами протистояти фанатизму і терору. Тепер ми повинні ясно показати винним: ви ніколи не досягнете своєї мети — поділу нашого суспільства”, — підкреслив Маас.

Як повідомляв УНН, теракт у Відні відбувся ввечері 2 листопада. У столиці Австрії кілька злочинців відкрили стрілянину в шести різних місцях міста. В результаті теракту загинули четверо осіб: двоє чоловіків і дві жінки. Ще 17 осіб, в тому числі один 28-річний поліцейський, отримали поранення і зараз знаходяться в лікарнях. Семеро постраждалих — у критичному стані.

Під час теракту у Відні поліцейські вбили одного з терористів. За даними МВС Австрії, це 20-річний Фейзулай Куйт, якого раніше судили за спробу виїхати до Сирії, щоб долучитися до терористичного угруповання “Ісламська держава”. 3 листопада в місті Санкт-Пельтен в федеральній землі Нижня Австрія в рамках розслідування справи про теракт затримано двох осіб. Пізніше в місті Лінц на півночі Австрії затримали ще одного підозрюваного в терактах у Відні.