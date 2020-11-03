Одной из жертв теракта в Вене стала гражданка Германии, в МИД ФРГ отреагировали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В столице Австрии одной из четырех жертв теракта стала гражданка Германии. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в своем Twitter, передает УНН.
“Теперь у нас есть печальная уверенность в том, что гражданка Германии также является жертвой нападения в Вене. Наши соболезнования и соболезнования их семьям и друзьям”, — написал Маас.
Министр иностранных дел Германии выразил солидарность с народом Австрии и решимость противостоять террору.
“Вместе с жителями Вены и Австрии мы разделяем скорбь о жертвах, но также и решимость всеми силами противостоять фанатизму и террору. Теперь мы должны ясно показать виновным: вы никогда не достигнете своей цели — разделения нашего общества”, — подчеркнул Маас.
Как сообщал УНН, теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. В столице Австрии несколько преступников открыли стрельбу в шести разных местах города. В результате теракта погибли четверо человек: двое мужчин и две женщины. Еще 17 человек, в том числе один 28-летний полицейский, получили ранения и сейчас находятся в больницах. Семеро пострадавших — в критическом состоянии.
Во время теракта в Вене полицейские убили одного из террористов. По данным МВД Австрии, это 20-летний Фейзулай Куйтим, которого ранее судили за попытку уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке “Исламское государство”. 3 ноября в городе Санкт-Пёльтен в федеральной земле Нижняя Австрия в рамках расследования дела о теракте задержали двух человек. Позже в городе Линц на севере Австрии задержали еще одного подозреваемого в терактах в Вене.