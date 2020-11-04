Вибори президента США: Байден лідирує зі значним відривом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У США на президентських виборах демократ Джо Байден випереджає діючого президента Америки республіканця Дональда Трампа зі значним відривом. Про це з посиланням на онлайн-мапу підрахунку голосів повідомляє УНН.
За попередніми результатами підрахунку голосів, наразі Байден має 192 голоси в Колегії виборців, натомість Трамп — лише 100.
Раніше повідомлялось, що Джо Байден перемагає в штатах Колорадо, Коннектикут, Род-Айленд і Нью-Йорк, в той час як Трамп отримав більшість в штатах Алабама, Арканзас, Луїзіана, Міссісіпі, Північна Дакота, Південна Дакота і Вайомінг.
Для перемоги кандидатам в президенти США необхідно отримати 270 голосів вибірників.
Як повідомляв УНН, у США почали підводити підсумки загальнонаціональних виборів, які пройшли 3 листопада.
Нагадаємо, на загальних виборах в США, які пройшли 3 листопада, крім президента, будуть обрані віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року. Більш 100 млн американців з близько 240 млн виборців проголосували достроково на загальних виборах в США.