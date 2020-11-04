Выборы президента США: Байден лидирует со значительным отрывом

По предварительным результатам подсчета голосов, пока у Байдена 192 голоса в Коллегии выборщиков, при этом у Трампа — всего 100.

Ранее сообщалось, что Джо Байден побеждает в штатах Колорадо, Коннектикут, Род-Айленд и Нью-Йорк, в то время как Трамп получил большинство в штатах Алабама, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Дакота, Южная Дакота и Вайоминг.

Для победы кандидатам в президенты США необходимо получить 270 голосов выборщиков.

Как сообщал УНН, в США начали подводить итоги общенациональных выборов, которые прошли 3 ноября.

Напомним, на всеобщих выборах в США, которые прошли 3 ноября, кроме президента, будут избраны вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года. Более 100 млн американцев из около 240 млн избирателей проголосовали досрочно на всеобщих выборах в США.