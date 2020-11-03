Завтра Марків буде в Україні — Аваков

“У найближчі годину-півтора ми поїдемо до в’язниці-опери і заберемо його звідти. Я сподіваюся, що завтра Віталій буде в Україні. У суду вистачило мужності прийняти це рішення. Ми так думаємо (що завтра він може прилетіти разом з нами — ред.). Ми тільки що вислухали вердикт суду, з Віталія зняті всі звинувачення. Три роки і 4 місяці він перебував у в’язниці за безпідставним звинуваченням і сьогодні Апеляційний суд прийняв рішення. І я вірю в італійське правосуддя. Ось тепер я кажу — це країна, яка винайшла демократію. Зараз, ввечері, ми його заберемо, він вийде до нас, переночуємо і з ранку полетимо до Києва. Так що чекайте нас. Хороше рішення, тому що Апеляційний суд взяв до уваги всі ті аргументи, які ми дали, в тому числі аргументи, які сформулював українське слідство і ми офіційними каналами відправили їх сюди”, — сказав Арсен Аваков.

Він зазначив, що незважаючи на весь той тиск, який йшов в Італії з боку прокуратури, ці аргументи були почуті і прийняті і 6 присяжних і двоє професійних суддів винесли вердикт.

“Я думав „фіфті-фіфті“. Сьогодні прийшов сюди вже ввечері, знаєте, з таким, важким серцем. Починаю думати, а що якщо немає, то ми зробимо ось це, ось це, ось це, ось це. А потім судді виходять в зал, а я на них дивлюся і думаю, ну Господи, у них особи непроникні. І раптом вони говорять — вільний. Це було щось... Я б хотів щоб в Україні був такий суд”, — додав Аваков.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в’язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років в’язниці. Він перебував під вартою з дня арешту в Болоньї з 30 червня 2017 року.

На минулому, третьому, засіданні апеляційний суд ухвалив новий переклад слів нацгвардейца, які доводять його невинність.

Як повідомляв УНН, український нацгвардієць Віталій Марків був на зв’язку з судом по інтернету і після оголошення сьогодні виправдувального вироку буде звільнений з в’язниці.