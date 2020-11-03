Завтра Маркив будет в Украине — Аваков

“В ближайшие час-полтора мы поедем к тюрьме-оперы и заберем его оттуда. Я надеюсь, что завтра Виталий будет в Украине. У суда хватило мужества принять это решение. Мы так думаем (что завтра он может прилететь вместе с нами — ред.). Мы только что выслушали вердикт суда, с Виталия сняты все обвинения. Три года и 4 месяца он находился в тюрьме по ложному обвинению и сегодня Апелляционный суд принял решение. И я верю в итальянское правосудие. Вот теперь я говорю — это страна, которая изобрела демократию. Сейчас, вечером, мы его заберем, он выйдет к нам, переночуем и с утра полетим в Киев. Так что ждите нас. Хорошее решение, потому что Апелляционный суд взял к вниманию все те аргументы, которые мы дали, в том числе аргументы, которые сформулировало украинское следствие и мы официальными каналами отправили их сюда”, — сказал Арсен Аваков.

Он отметил, что несмотря на все то давление, которое шло в Италии со стороны прокуратуры, эти аргументы были услышаны и приняты и 6 присяжных и двое профессиональных судей вынесли вердикт.

“Я думал „фифти-фифти“. Сегодня пришел сюда уже вечером, знаете, с таким, тяжелым сердцем. Начинаю думать, а что если нет, то мы сделаем вот это, вот это, вот это, вот это. А потом судьи выходят в зал, а я на них смотрю и думаю, ну Господи, у них лица непроницаемые. И вдруг они говорят — свободен. Это было нечто... Я бы хотел чтобы в Украине был такой суд”, — добавил Аваков.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Он находился под стражей со дня ареста в Болонье с 30 июня 2017 года.

На прошлом, третьем, заседании апелляционный суд принял новый перевод слов нацгвардейца, доказывающих его невиновность.

Как сообщал УНН, украинский нацгвардеец Виталий Маркив был на связи с судом по интернету и после объявления сегодня оправдательного приговора будет освобожден из тюрьмы.