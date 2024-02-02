Китайський банкір-мільярдер, який понад рік вважався зниклим безвісти, "подав у відставку"
Київ • УНН
Мільярдер, китайський банкір, який заснував інвестиційний банк China Renaissance Holdings, подав у відставку після майже річного зникнення, посилаючись на стан здоров'я та сімейні обставини.
Бао Фан, мільярдер і топ-менеджер комерційного банку China Renaissance Holdings, пропав безвісти майже рік тому. Тепер банк, який він заснував, без додаткових пояснень оголосив про його відставку.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу China Renaissance Holdings.
Деталі
Китайський банкір-мільярдер Бао Фан, який майже рік вважався зниклим безвісти, пішов у відставку зі свого банку China Renaissance Holdings Ltd, - "за станом здоров'я і для того, щоб приділяти більше часу своїм сімейним справам".
Зазначається, що Бао Фан "пішов у відставку" зі своїх обов'язків, у тому числі з посади голови та головного виконавчого директора компанії.
Наразі немає жодних подробиць про особисту ситуацію Бао Фана, і, зокрема, про розслідування щодо нього.
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Довідково
Бао Фан є засновником гонконгського інвестиційного банку China Renaissance, який спеціалізується на фінансуванні стартапів в Інтернеті.
Разом зі своїм банком Бао сприяв заснуванню низки інтернет-стартапів у Китаї, включаючи провідну компанію електронної комерції JD.com. China Renaissance також підтримав злиття двох китайських компаній, що о займаються організацією поїздок таксі. Серед клієнтів фінансового будинку також Alibaba і Baidu.
Бізнесмен зник у лютому минулого року. Спочатку China Renaissance заявив, що втратив зв'язок з паном Бао, а згодом повідомив, що він співпрацює зі слідством, яке проводить влада Китаю.
У своїй останній заявці компанія заявила, що її співзасновник Xie Yi Jing займе найвищі посади пана Бао. Також сказано, що у Бао Фан немає "жодних розбіжностей із радою директорів" і що немає інших питань, пов’язаних із відставкою, "які необхідно довести до відома акціонерів".
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