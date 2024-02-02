Іран не розпочне війну, але відповість на будь-які залякування - президент

Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив у п'ятницю, що його країна не розпочинатиме війну, але "рішуче відповість" кожному, хто спробує залякувати її, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Коментарі Раїсі прозвучали після кількох днів спекуляцій про те, як Вашингтон може помститися після того, як минулої суботи трьох американських солдатів було вбито внаслідок удару по їхній базі в Йорданії, завданого угрупованням, яке підтримує Іран.

CBS News з посиланням на офіційних осіб США повідомила у четвер, що Сполучені Штати схвалили плани багатоденних ударів в Іраку та Сирії по численним цілям, включаючи іранський персонал і об'єкти в цих країнах.

"Ми не почнемо жодної війни, але якщо хтось захоче залякати нас, він отримає сильну відповідь", - сказав Раїсі в телезверненні.

"Раніше, коли вони (американці) хотіли поговорити з нами, вони говорили, що військовий варіант на столі. Тепер вони кажуть, що не мають наміру вступати в конфлікт з Іраном", - сказав Раїсі.

"Військова міць Ісламської Республіки в регіоні не є і ніколи не була загрозою для будь-якої країни. Скоріше вона забезпечує безпеку, на яку країни регіону можуть покластися і якій довіряють", - додав Раїсі.

Доповнення

За оцінками Сполучених Штатів, безпілотник, внаслідок якого загинули троє їхніх солдатів, а також поранили понад 40 людей, був виготовлений Іраном, повідомили агентству Reuters чотири американські чиновники.

Джерела повідомили, що елітна іранська Революційна гвардія виводить старших офіцерів із Сирії.

Іранські радники допомагають збройним угрупованням як в Іраку, де в США близько 2500 військовослужбовців, так і в Сирії, де їх налічується 900 осіб.