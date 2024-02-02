Иран не начнет войну, но ответит на любые запугивания - президент
Киев • УНН
Президент Ирана Раиси заявил, что Иран не начнет войну, но даст решительный ответ любому, кто попытается его запугать, на фоне сообщений о том, что США одобрили удары по иранским объектам в Ираке и Сирии.
Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил в пятницу, что его страна не будет начинать войну, но "решительно ответит" каждому, кто попытается запугивать ее, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Комментарии Раиси прозвучали после нескольких дней спекуляций о том, как Вашингтон может отомстить после того, как в прошлую субботу трое американских солдат были убиты в результате удара по их базе в Иордании, нанесенного группировкой, поддерживающей Иран.
CBS News со ссылкой на официальных лиц США сообщила в четверг, что Соединенные Штаты одобрили планы многодневных ударов в Ираке и Сирии по многочисленным целям, включая иранский персонал и объекты в этих странах.
"Мы не начнем никакой войны, но если кто-то захочет запугать нас, он получит сильный ответ", - сказал Раиси в телеобращении.
"Раньше, когда они (американцы) хотели поговорить с нами, они говорили, что военный вариант на столе. Теперь они говорят, что не намерены вступать в конфликт с Ираном", - сказал Раиси.
"Военная мощь Исламской Республики в регионе не является и никогда не была угрозой для любой страны. Скорее она обеспечивает безопасность, на которую страны региона могут положиться и которой доверяют", - добавил Раиси.
Дополнение
По оценкам Соединенных Штатов, беспилотник, в результате которого погибли трое их солдат, а также ранили более 40 человек, был изготовлен Ираном, сообщили агентству Reuters четыре американских чиновника.
Источники сообщили, что элитная иранская Революционная гвардия выводит старших офицеров из Сирии.
Иранские советники помогают вооруженным группировкам как в Ираке, где у США около 2500 военнослужащих, так и в Сирии, где их насчитывается 900 человек.
Иран не начнет войну, но ответит на любые запугивания - президент
Президент Ирана Раиси заявил, что Иран не начнет войну, но даст решительный ответ любому, кто попытается его запугать, на фоне сообщений о том, что США одобрили удары по иранским объектам в Ираке и Сирии.
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