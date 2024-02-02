Китайский банкир-миллиардер, который более года считался пропавшим без вести, "подал в отставку"

Бао Фан, миллиардер и топ-менеджер коммерческого банка China Renaissance Holdings, пропал без вести почти год назад. Теперь банк, который он основал, без дополнительных объяснений объявил о его отставке.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу China Renaissance Holdings.

Детали

Китайский банкир-миллиардер Бао Фан, который почти год считался пропавшим без вести, ушел в отставку из своего банка China Renaissance Holdings Ltd, - "по состоянию здоровья и для того, чтобы уделять больше времени своим семейным делам".

Отмечается, что Бао Фан "ушел в отставку" со своих обязанностей, в том числе с должности председателя и главного исполнительного директора компании.

Пока нет никаких подробностей о личной ситуации Бао Фана, и, в частности, о расследовании в отношении него.

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Справочно

Бао Фан является основателем гонконгского инвестиционного банка China Renaissance, который специализируется на финансировании стартапов в Интернете.

Вместе со своим банком Бао способствовал основанию ряда интернет-стартапов в Китае, включая ведущую компанию электронной коммерции JD.com. China Renaissance также поддержал слияние двух китайских компаний, занимающихся организацией поездок такси. Среди клиентов финансового дома также Alibaba и Baidu.

Бизнесмен исчез в феврале прошлого года. Сначала China Renaissance заявил, что потерял связь с господином Бао, а впоследствии сообщил, что он сотрудничает со следствием, которое проводят власти Китая.

В своей последней заявке компания заявила, что ее соучредитель Xie Yi Jing займет самые высокие должности г-на Бао. Также сказано, что у Бао Фан нет "никаких разногласий с советом директоров" и что нет других вопросов, связанных с отставкой, "которые необходимо довести до сведения акционеров".

Напомним,

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