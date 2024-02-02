Wikileaks: бывший хакер из ЦРУ Джошуа Шульте приговорен к 40 годам заключения

Бывший сотрудник ЦРУ Джошуа Шульте был приговорен к 40 годам заключения за утечку секретных хакерских инструментов на информационную платформу Wikileaks. Он также был признан виновным в хранении изображений насилия над детьми. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Прокуроры обвинили Джошуа Шульте, который с 2018 года находится за решеткой, в утечке инструментов ЦРУ "Vault 7". Эти инструменты позволяют сотрудникам разведки взламывать смартфоны и использовать их как устройства для прослушивания. Они заявили, что эта утечка является одной из самых "наглых" в истории США.

Шульте передал Wikileaks около 9 тысяч документов в 2016-2017 годах, что является крупнейшей утечкой данных в истории ЦРУ, заявили в Министерстве юстиции США.

Он отрицал обвинения, но был признан виновным по разным пунктам на трех отдельных федеральных судебных процессах в Нью-Йорке в 2020, 2022 и 2023 годах.

Теперь он окончательно осужден по обвинениям в шпионаже, компьютерном взломе, неуважении к суду, даче ложных показаний ФБР и хранении изображений насилия над детьми.

Согласно доказательствам, представленным на суде, Шульте работал разработчиком программного обеспечения в Центре киберразведки, который занимается кибершпионажем против террористических организаций и иностранных правительств. Прокуроры считают, что он, вероятно, руководствовался гневом из-за спора с коллегами, которые дали ему прозвище "дрейфующий дедлайн" из-за постоянного срыва графиков.

Прокуроры заявили, что он хотел наказать тех, кто, по его мнению, оскорбил его. Они добавили, что, "осуществляя эту месть, он нанес огромный ущерб национальной безопасности", поскольку публикация документов на Wikileaks навредила способности ЦРУ собирать внешние разведданные.

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ФБР также заявляет, что обыск в квартире ШУльте обнаружил "десятки тысяч изображений материалов с сексуальным насилием над детьми".

Они добавили, что после ареста Шульте пытался передать больше информации. Он пронес в тюрьму телефон, с которого пытался отправить журналисту информацию о кибергруппах ЦРУ и писал твиты, содержащие информацию о киберинструментах ЦРУ, под именем Джейсона Борна, вымышленного оперативника разведки.

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