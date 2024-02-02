Wikileaks: бывший хакер из ЦРУ Джошуа Шульте приговорен к 40 годам заключения
Бывший офицер ЦРУ Джошуа Шульте приговорен к 40 годам заключения за утечку секретных хакерских инструментов ЦРУ в Wikileaks и хранение изображений насилия над детьми.
Пограничники поблагодарили разведчиков за потопление российского корвета "ивановец" в Черном море
Украинские пограничники поблагодарили разведчиков за потопление российского корвета "Иванивец" возле оккупированного Крыма.
В Украине упростили лицензирование экспорта подсолнечника в Болгарию
Кабинет министров Украины ввел автоматический режим лицензирования экспорта семян подсолнечника в Болгарию вместо предыдущего неавтоматического.
"Война россии против детей": Зеленская предложила идеи, как вернуть депортированных детей
На международной конференции в Латвии обсуждали пути возвращения украинских детей, депортированных россией, при участии первой леди Елены Зеленской.
В правительстве объяснили важность одобренной ЕС программы поддержки Украины на 50 млрд евро
ЕС одобрил новую программу поддержки в размере 50 миллиардов евро на четыре года, чтобы помочь Украине обеспечить финансовую стабильность и реализовать приоритетные социальные и оборонные программы.
500 семей уже купили новые дома за жилищные сертификаты по программе еВідновлення
По программе еВідновлення уже 500 семей обменяли жилищные сертификаты на новые дома.
Тысячи снарядов к гранатометам: Литва передала Украине новую партию военной помощи
В рамках нового пакета военной помощи Литва передала украинской армии тысячи боеприпасов к гранатометам Carl-Gustaf и системы дистанционного подрыва RISE-1.
рф не может сформировать фейковые ЗАГСы на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления
россия не может найти местных специалистов, готовых работать в отделах регистрации актов гражданского состояния в оккупированных Мелитополе, Энергодаре, Пологах и Токмаке.
15 лет тюрьмы: заочно осужден блогер-миллионник, который наводил ракеты рф на Николаев
Пророссийский блогер Юрий Подоляка был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за наведение российских ракет на Николаев через свою сеть информаторов и оправдание российской агрессии в социальных сетях.
Дело о геноциде: суд ООН решил рассмотреть иск Украины к россии
Суд ООН в Гааге принял предварительное решение о юрисдикции по делу Украины против россии об "искажении понятия геноцида". Суд постановил, что это дело можно рассматривать дальше по существу.