Утечка "секретных документов" США: арестованного Джека Тейшейры оставили под стражей до 19 апреля

Цитата

"Джек Тейшейра задержан в ожидании слушания по задержанию, назначенного на среду, 19 апреля. Время уточняется", - сообщили в прокуратуре.

Детали

Тейшейру, которого обвиняют в утечке "секретных документов", в пятницу предстал перед федеральным судом в Бостоне. На слушании главный федеральный прокурор по вопросам национальной безопасности Бостона Надин Пеллегрини попросила задержать подозреваемого и назначить слушание по задержанию на 19 апреля.

В уголовной жалобе, обнародованной в пятницу, Тейшейру обвиняют в "незаконном копировании и хранении защищенных секретных документов". За каждое правонарушение предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Его также обвинили в "сознательном перемещении секретных документов в неположенное место", что считается служебным преступлением в Соединенных Штатах.

В своем заявлении под присягой агент ФБР заявил, что Тейшейра имел "сверхсекретный доступ" к документам с 2021 года, а также "имел закрытый доступ к другим строго секретным программам". ФБР также сообщило, что с мая 2022 года Тейшейра служил E-3/летчиком первого класса в Национальной гвардии ВВС США и дислоцировался на базе Национальной гвардии Отис в Массачусетсе.

Сам подозреваемый высказался лишь дважды во время короткого разговора, ответив "да" на вопрос, понимает ли он свое право хранить молчание, пишет Reuters. Он также подтвердил, что заполнил финансовое заявление под присягой, которое, по словам судьи, показывает, что он будет иметь право быть представленным федеральным общественным защитником. Отмечается, что пока неизвестно, получил ли Тейшейра юридическое представительство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Это было сознательное преступление - Пентагон об утечке документов

Контекст

Журналисты Reuters сообщили, что просмотрели более 50 документов с грифами "Секретно" и "Совершенно секретно", но не могут проверить независимо их подлинность. Количество утечки документов, вероятно, превышает 100.

Информационное издание Bellingcat, Washington Post и New York Times отследили первое появление документов на несуществующем сервере на сайте обмена мгновенными сообщениями Discord. В группе чата на сайте Тейшейру назвали OG, за ним следили преимущественно молодые члены группы, которые "разделяли любовь к оружию и военному снаряжению".

"Секретные документы", которые являются основой расследования, были опубликованы в Интернете в марте или, возможно, раньше, но новости об их существовании не появлялись, пока об этом не сообщила New York Times на прошлой неделе, отмечает издание.

Считается, что это серьезное нарушение системы безопасности с тех пор, как в 2010 году на вебсайте WikiLeaks появилось более 700 000 документов, видео и дипломатических телеграмм. По делу об утечке WikiLeaks рядового первого класса армии США Челси Мэннинг приговорили к 35 годам заключения. Позже президент-демократ Барак Обама смягчил приговор.

Официальные лица США все еще оценивают ущерб, причиненный утечкой информации, включавшей записи, показывающие якобы детали уязвимости украинской армии и раскрывшие шпионаж США за союзниками.

Напомним

В Пентагоне предупредили военных о недопустимости доступа к конфиденциальной информации с несекретных веб-сайтов в связи с утечкой важных документов.