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Витік "секретних документів" США: арештованого Джека Тейшейри залишили під вартою до 19 квітня

Витік "секретних документів" США: арештованого Джека Тейшейри залишили під вартою до 19 квітня

Київ • УНН

 • 890794 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Джека Тейшейру, якого підозрюють у витоку "секретних документів" Пентагону, затримали до слухання щодо затримання, призначеного на середу, 19 квітня. Про це інформує УНН, посилаючись на Twitter прокуратури США в окрузі Массачусетс, Reuters.

Цитата

"Джек Тейшейра затриманий в очікуванні слухання щодо затримання, призначеного на середу, 19 квітня. Час уточнюється", - повідомили у прокуратурі.

Деталі

Тейшейру, якого звинувачують у витоку "секретних документів", у п'ятницю постав перед федеральним судом в Бостоні. На слуханні головний федеральний прокурор з питань національної безпеки Бостона Надін Пеллегріні попросила затримати підозрюваного і призначити слухання щодо затримання на 19 квітня.

У кримінальній скарзі, оприлюдненій у п'ятницю, Тейшейру звинувачують у "незаконному копіюванні та зберіганні захищених секретних документів". За кожне правопорушення передбачено покарання до 10 років позбавлення волі. Його також звинуватили у "свідомому переміщенні секретних документів у недозволене місце", що вважається службовим злочином у Сполучених Штатах.

У своїй заяві під присягою агент ФБР заявив, що Тейшейра мав "надсекретний доступ" до документів з 2021 року, а також "мав закритий доступ до інших суворо секретних програм". ФБР також повідомило, що з травня 2022 року Тейшейра служив E-3/льотчиком першого класу в Національній гвардії ВПС США та дислокувався на базі Національної гвардії Отіс у Массачусетсі.

Сам підозрюваний висловився лише двічі під час короткої розмови, відповівши "так" на запитання, чи розуміє він своє право зберігати мовчання, пише Reuters. Він також підтвердив, що заповнив фінансову заяву під присягою, яка, за словами судді, показує, що він матиме право бути представленим федеральним громадським захисником. Зазначається, що наразі невідомо, чи отримав Тейшейра юридичне представництво.

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Контекст

Журналісти Reuters повідомили, що переглянули понад 50 документів із грифами "Секретно" та "Цілком таємно", але не можуть перевірити незалежно їх автентичність. Кількість витоку документів, ймовірно, перевищує 100.

Інформаційне видання Bellingcat, Washington Post і New York Times відстежили першу появу документів на неіснуючому сервері на сайті обміну миттєвими повідомленнями Discord. У групі чату на сайті Тейшейру назвали OG, за ним слідкували переважно молоді члени групи, які "поділяли любов до зброї та військового спорядження".

"Секретні документи", які є основою розслідування, були опубліковані в Інтернеті у березні або, можливо, раніше, але новини про їх існування не з’являлися, доки про це не повідомила New York Times минулого тижня, зазначає видання.

Вважається, що це є найсерйознішим порушенням системи безпеки з того часу, як у 2010 році на вебсайті WikiLeaks з’явилося понад 700 000 документів, відео та дипломатичних телеграм. У справі щодо витоку WikiLeaks рядового першого класу армії США Челсі Меннінг засудили до 35 років ув’язнення. Пізніше президент-демократ Барак Обама пом'якшив вирок.

Офіційні особи США все ще оцінюють шкоду, завдану витоком інформації, яка включала записи, що показують нібито деталі вразливості української армії та розкрили шпигунство США за союзниками.

Нагадаємо

У Пентагоні попередили військових про неприпустимість доступу до конфіденційної інформації з несекретних веб-сайтів у зв'язку з витоком важливих документів.

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