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"Злив" секретних документів у США: Пентагон видав попередження для військових

"Злив" секретних документів у США: Пентагон видав попередження для військових

Київ • УНН

 • 939660 перегляди

КИЇВ 14 квітня. УНН. У Пентагоні попереджають військових про неприпустимість доступу до конфіденційної інформації з несекретних веб-сайтів у зв'язку з витоком важливих документів. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Деталі

Зокрема, заступник міністра оборони США видав розпорядження щодо правил роботи з секретними документами. Там попереджають військових "не обговорювати секретну інформацію з особами, не уповноваженими на отримання такої інформації".

Окрім того, в інструкції попереджають про те, що військовим не слід завантажувати документи з позначкою "секретно" з несекретних вебсайтів, оскільки вони можуть містити шкідливий код, який несе кіберзагрозу для інформаційних систем Пентагону.

Інструкція була розіслана за день до арешту 21-річного нацгвардійця Джека Тейшейри, підозрюваного в розголошенні секретної інформації.

При цьому в записці не згадується військовослужбовець, а йдеться лише про "нещодавні повідомлення про несанкціоноване розкриття, імовірно, секретних документів Міністерства оборони та розвідувального співтовариства".

Доповнення

У США заарештували підозрюваного у “зливі” секретних документів Пентагону Джека Тейшейру.

Контекст

Раніше The New York Times повідомило, що адміністратором каналу в Discord, у якому було опубліковано секретні документи американської розвідки, є 21-річний член розвідувального крила Національної гвардії ВПС Массачусетса на ім'я Джек Тейшейра.

Він керував приватною онлайн-групою під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 осіб, переважно молодих чоловіків і підлітків, об'єдналися через спільну любов до зброї, расистських онлайн-мемів і відеоігор.

Двоє офіційних осіб США підтвердили, що слідчі хочуть поговорити з авіатором Тейшейрою про витік урядових документів у приватну онлайн-групу. Один із чиновників сказав, що пілот Тейшейра може мати інформацію, яка має значення для розслідування.

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