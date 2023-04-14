"Злив" секретних документів у США: Пентагон видав попередження для військових
Київ • УНН
КИЇВ 14 квітня. УНН. У Пентагоні попереджають військових про неприпустимість доступу до конфіденційної інформації з несекретних веб-сайтів у зв'язку з витоком важливих документів. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
Деталі
Зокрема, заступник міністра оборони США видав розпорядження щодо правил роботи з секретними документами. Там попереджають військових "не обговорювати секретну інформацію з особами, не уповноваженими на отримання такої інформації".
Окрім того, в інструкції попереджають про те, що військовим не слід завантажувати документи з позначкою "секретно" з несекретних вебсайтів, оскільки вони можуть містити шкідливий код, який несе кіберзагрозу для інформаційних систем Пентагону.
Інструкція була розіслана за день до арешту 21-річного нацгвардійця Джека Тейшейри, підозрюваного в розголошенні секретної інформації.
При цьому в записці не згадується військовослужбовець, а йдеться лише про "нещодавні повідомлення про несанкціоноване розкриття, імовірно, секретних документів Міністерства оборони та розвідувального співтовариства".
Доповнення
У США заарештували підозрюваного у “зливі” секретних документів Пентагону Джека Тейшейру.
Контекст
Раніше The New York Times повідомило, що адміністратором каналу в Discord, у якому було опубліковано секретні документи американської розвідки, є 21-річний член розвідувального крила Національної гвардії ВПС Массачусетса на ім'я Джек Тейшейра.
Він керував приватною онлайн-групою під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 осіб, переважно молодих чоловіків і підлітків, об'єдналися через спільну любов до зброї, расистських онлайн-мемів і відеоігор.
Двоє офіційних осіб США підтвердили, що слідчі хочуть поговорити з авіатором Тейшейрою про витік урядових документів у приватну онлайн-групу. Один із чиновників сказав, що пілот Тейшейра може мати інформацію, яка має значення для розслідування.