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В США арестовали подозреваемого в “сливе” документов Пентагона

В США арестовали подозреваемого в “сливе” документов Пентагона

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Федеральная Служба безопасности США арестовала подозреваемого в “сливе” секретных документов Пентагона Джека Тейшейру, пишет УНН со ссылкой на американские СМИ.

Детали

Как сообщает журналистка CNN Наташа Бертран в своем Twitter, после поисков подозреваемого в утечке информации, ФБР арестовала 21-летнего Джека Тейшейру, ранее идентифицированного The New York Times.

Тем временем, журналист “Голоса Америки” Джефф Селдин в Twitter сообщил, что в Пентагоне считают, что секретные документы в сеть “слили” намеренно.

На вопрос о том, почему 21-летний юноша получил доступ к подобной информации, в Пентагоне заявили: "Мы возлагаем на наших членов (разведывательного крыла – ред.) большую ответственность в очень раннем возрасте, мы доверяем им. Они проходят обучение, и от них ожидается соблюдение правил и норм".

В сети также публикуют видео задержания 21-летнего нацгвардейца.

Video here appearing to show Teixeira being taken into custody by the FBI: pic.twitter.com/0yq6hgimnD

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) April 13, 2023

Дополнение

Ранее The New York Times сообщило, что администратором канала в Discord, в котором были опубликованы секретные документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС Массачусетса по имени Джек Тейшейра.

Он руководил частной онлайн-группой под названием Thug Shaker Central, где около 20-30 человек, преимущественно молодых мужчин и подростков, объединились из-за общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Двое официальных лиц США подтвердили, что следователи хотят поговорить с авиатором Тейшейройрой об утечке правительственных документов в частную онлайн-группу. Один из чиновников сказал, что пилот Тейшейра может иметь информацию, которая имеет значение для расследования.

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