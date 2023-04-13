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У США заарештували підозрюваного у “зливі” документів Пентагону

У США заарештували підозрюваного у “зливі” документів Пентагону

Київ • УНН

 • 932911 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Федеральна Служба безпеки США заарештувала підозрюваного у “зливі” секретних документів Пентагона Джека Тейшейру, пише УНН з посиланням на американські ЗМІ.

Деталі

Як повідомляє журналістка CNN Наташа Бертран у своєму Twitter, після пошуків підозрюваного у витоку інформації, ФБР заарештувала 21-річного Джека Тейшейру, раніше ідентифікованого The New York Times.

Тим часом, журналіст “Голосу Америки” Джефф Селдін у Twitter повідомив, що в Пентагоні вважають, що секретні документи в мережу “злили” навмисно.

На запитання про те, чому 21-річний юнак отримав доступ до подібної інформації, у Пентагоні заявили: "Ми покладаємо на наших членів (розвідувального крила – ред.) велику відповідальність у дуже ранньому віці, ми довіряємо їм. Вони проходять навчання, і від них очікується дотримання правил і норм".

У мережі також публікують відео затримання 21-річного нацгвардійця.

Відео тут, схоже, показує, як Teixeira being taken under guard by the FBI: pic.twitter.com/0yq6hgimnD

— Наташа Бертран (@NatashaBertrand) 13 квітня 2023 року

Доповнення

Раніше The New York Times повідомило, що адміністратором каналу в Discord, у якому було опубліковано секретні документи американської розвідки, є 21-річний член розвідувального крила Національної гвардії ВПС Массачусетса на ім'я Джек Тейшейра.

Він керував приватною онлайн-групою під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 осіб, переважно молодих чоловіків і підлітків, об'єдналися через спільну любов до зброї, расистських онлайн-мемів і відеоігор.

Двоє офіційних осіб США підтвердили, що слідчі хочуть поговорити з авіатором Тейшейройрою про витік урядових документів у приватну онлайн-групу. Один із чиновників сказав, що пілот Тейшейра може мати інформацію, яка має значення для розслідування.

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