Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Одним из главных результатов переговоров вчера, 2 июня, в Стамбуле с российской делегацией является демонстрация главному зрителю - президенту США Дональду Трампу, что россия не хочет мира. Такое мнение журналисту УНН высказал политолог Олег Лесной.

О результатах переговоров в Стамбуле

Больших ожиданий не было, потому что российская сторона вела себя как всегда, то есть непорядочно, но последовательно. Она не хочет мира, хочет затягивания (времени - ред.) и удержания США в своей орбите. Поэтому российская сторона работала в своей области. Но все равно важным элементом переговоров является возвращение украинцев. Ради того, чтобы вернуть наших героев, героинь, детей и гражданских, стоит общаться с россией и ехать в Стамбул - сказал Лесной.

Политолог отметил, что одним из результатов переговоров с рф 2 июня является демонстрация президенту США Дональду Трампу, что россия не хочет мира.

"Очередной результат, закрепление результата - тактический. Это демонстрация главному зрителю Дональду Трампу, что россия такая я есть. То есть она не хочет мира. В прошлый раз это удалось продемонстрировать и сейчас. Особенно учитывая российский меморандум с требованиями. Вопрос в том, хочет ли Трамп это видеть, или нет. Мы видим, что последние два дня не было от него никаких заявлений. Это странно, тишина настораживает", - считает Лесной.

Влияние спецоперации "Паутина"

Лесной рассказал о влиянии спецоперации, во время которой украинские дроны поразили цели на 4-х военных аэродромах рф. Под ударом оказался 41 российский самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Еще один момент, который важен - это не об итогах, а об атмосфере. Украинской стороне часто упрекали, что у нее нет козырей. Украина продемонстрировала свои карты исторической спецоперацией "Паутина", как по мне. Раньше дроны разрушали логистику, а сейчас они нанесли существенный ущерб ядерной логистике - сказал политолог.

Он подчеркнул, что поэтому нужно вести наступательную дипломатию, подкрепленную конкретными наступательными действиями, которые будут не линейными.

"То есть один из вариантов в случае возможности - это по линии фронта, или использовать российскую территорию для таких спецопераций. Это один из факторов, который не был просчитан россиянами. Их риторика по сравнению с первым Стамбулом изменилась. Они не сидели, как зайчики, но уже и не щелкали зубами, как волки. Да, хамили понемногу, но на первой встрече они вели себя очень хамовито, очень много было угроз. А в этот раз немного характер изменился (после спецоперации - ред.)", - рассказал Лесной.

Лесной подчеркнул, что главным результатом встречи является то, что Украина демонстрирует США свою готовность к миру, а российская сторона нет.

"Главное, что мы демонстрируем США прогнозируемость, готовность к установлению справедливого мира, а российская сторона продолжает делать то, что делает", - подчеркнул Лесной.

Возвращение 6 тысяч тел на 6 тысяч тел погибших военных

В Стамбуле во время переговоров было договорено с россией о возвращении 6 тыс. тел на 6 тыс. тел погибших военных.

"6 тыс. тел на 6 тыс. тел имеет свой нюанс, ведь нужно, чтобы это реально были тела украинцев, потому что уже были случаи, как рассказывал Президент Зеленский, когда россияне передавали тела своих. Поэтому это вопрос, который должен быть под контролем", - отметил политолог.

О российском "меморандуме"

Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров заявлял, что только во время переговоров делегаций в Стамбуле россия передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня.

Впоследствии Axios со ссылкой на Умерова сообщило, что позиция кремля фактически остается неизменной: страна-агрессор требует полностью вывести войска Украины из областей, которые уже частично захватила.

После первого в этом году Стамбула Президент сказал, что если в документе, который будет передан рф, будут условия, которые заранее известны российской стороне, что они не приемлемы для украинской, то это будет не о мире, а о фиксации россии продолжать войну. Я думаю, что именно так сейчас произошло. Поэтому россияне не показывали этот меморандум, потому что не было смысла его обсуждать - отметил Лесной.

Он подчеркнул, что "меморандум" - это письменная форма, которую можно показать Трампу и сказать: "Смотрите, что они пишут. Это не мы выдумали. Вот наш меморандум, вот их и давайте, посмотрим, кто хочет мира, а кто нет".

"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля

Контекст

В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров Украины и россии. Во время этой встречи стороны передали друг другу меморандумы, в которых каждая изложила свое видение мирного урегулирования агрессивной войны против Украины.

Стороны договорились осуществить очередной обмен военнопленными. При этом внимание будет акцентироваться на тяжелораненых и молодых бойцах.

Также было договорено о возвращении 6 тыс. тел на 6 тыс. тел погибших солдат.

Кроме того, российской стороне был передан список с именами более трехсот детей, которых государство-агрессор должно вернуть в Украину.