Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Одним з головних результатів перемовин вчора, 2 червня, в Стамбулі з російською делегацією є демонстрація головному глядачу - президенту США Дональду Трампу, що росія не хоче миру. Таку думку журналісту УНН висловив політолог Олег Лісний.

Про результати перемовин в Стамбулі

Великих очікувань не було, тому що російська сторона поводила себе як завжди, тобто непорядно, але послідовно. Вона не хоче миру, хоче затягування (часу - ред.) й утримування США у своїй орбіті. Тому російська сторона працювала у своїй царині. Але все одно важливим елементом перемовин є повернення українців. Заради того, щоб повернути наших героїв, героїнь, дітей та цивільних варто спілкуватися з росією та їхати до Стамбулу - сказав Лісний.

Політолог зазначив, що одним з результатів переговорів з рф 2 червня є демонстрація президенту США Дональду Трампу, що росія не хоче миру.

"Черговий результат, закріплення результату - тактичний. Це демонстрація головному глядачу Дональду Трампу, що росія така я є. Тобто вона не хоче миру. Минулого разу це вдалося продемонструвати й зараз. Особливо враховуючи російський меморандум з вимогами. Питання в тому, чи Трамп хоче це бачити, чи ні. Ми бачимо, що останні два дні не було від нього ніяких заяв. Це дивно, тиша насторожує", - вважає Лісний.

Вплив спецоперації "Павутина"

Лісний розповів про вплив спецоперації під час якої українські дрони вразили цілі на 4-х військових аеродромах рф. Під ударом опинився 41 російський літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Ще один момент, який важливий - це не про підсумки, а про атмосферу. Українській стороні часто закидали, що в неї немає козирів. Україна продемонструвала свої карти історичною спецоперацією "Павутина", як на мене. Раніше дрони руйнували логістику, а зараз вони завдали істотної шкоди ядерній логістиці - сказав політолог.

Він підкреслив, що тому потрібно вести наступальну дипломатію підкріплену конкретними наступальними діями, які будуть не лінійними.

"Тобто один з варіантів у разі можливості - це по лінії фронту, або використовувати російську територію для таких спецоперацій. Це один з чинників, який не був прорахований росіянами. Їх риторика порівняно з першим Стамбулом змінилася. Вони не сиділи, як зайчики, але вже й не клацали зубами, як вовки. Так, хамили по трохи, але на першій зустрічі вони поводилися дуже хамовито, дуже багато було погроз. А цього разу трохи характер змінився (після спецоперації - ред.)", - розповів Лісний.

Лісний наголосив, що головним результатом зустрічі є, те, що Україна демонструє США свою готовність до миру, а російська сторона ні.

"Головне, що ми демонструємо США прогнозованість, готовність до встановлення справедливого миру, а російська сторона продовжує робити те, що робить", - наголосив Лісний.

Повернення 6 тисяч тіл на 6 тисяч тіл загиблих військових

У Стамбулі під час перемовин було домовлено з росією про повернення 6 тис. тіл на 6 тис. тіл загиблих військових.

"6 тис. тіл на 6 тис. тіл має свій нюанс, адже потрібно, щоб це реально були тіла українців, тому що вже були випадки, як розповідав Президент Зеленський, коли росіяни передавали тіла своїх. Тому це питання яке має бути під контролем", - зауважив політолог.

Про російський "меморандум"

Голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що лише під час переговорів делегацій у Стамбулі росія передала Україні свій "меморандум" щодо припинення вогню.

Згодом Axios із посиланням на Умєрова повідомило, що позиція кремля фактично залишається незмінною: країна-агресорка вимагає повністю вивести війська України з областей, які вже частково захопила.

Після першого в цьому році Стамбулу Президент сказав, що якщо в документі, який буде переданий рф будуть умови, які заздалегідь відомі російській стороні, що вони не прийнятні для української, то це буду не про мир, а про фіксацію росії продовжувати війну. Я думаю, що саме так зараз сталося. Тому росіяни не показували цей меморандум, тому що не було сенсу його обговорювати - зазначив Лісний.

Він підкреслив, що "меморандум" - це письмова форма, яку можна показати Трампу й сказати: "Дивіться, що вони пишуть. Це не ми вигадали. От наш меморандум, от їх й давайте, подивимося хто хоче миру, а хто ні".

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Контекст

У Стамбулі 2 червня пройшов другий раунд перемовин України та росії. Під час цієї зустрічі сторони передали одна одній меморандуми, в яких кожна виклала своє бачення мирного врегулювання агресивної війни проти України.

Сторони домовилися здійснити черговий обмін військовополоненими. При цьому увага буде акцентуватися на тяжкопоранених та молодих бійцях.

Також було домовлено про повернення 6 тис. тіл на 6 тис. тіл загиблих солдатів.

Крім того, російській стороні було передано список з іменами більш ніж трьох сотень дітей, яких держава-агресор має повернути до України.