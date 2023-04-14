“Слив” секретных документов в США: Пентагон выдал предупреждение для военных
Киев • УНН
КИЕВ 14 апреля. УНН. В Пентагоне предупреждают военных о недопустимости доступа к конфиденциальной информации с несекретных веб-сайтов в связи с утечкой важных документов. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
Детали
В частности, заместитель министра обороны США выдал распоряжение касательно правил работы с секретными документами. Там предупреждают военных "не обсуждать секретную информацию с лицами, не уполномоченными на получение такой информации".
Кроме того, в инструкции предупреждают о том, что военным не следует загружать документы с пометкой "секретно" с несекретных веб-сайтов, поскольку они могут содержать вредоносный код, который несест киберугрозу для информационных систем Пентагона.
Инструкция была разослана за день до ареста 21-летнего нацгвардейца Джека Тейшейры, подозреваемого в разглашении секретной информации.
При этом в записке не упоминается военнослужащий, а речь идет лишь о "недавних сообщениях о несанкционированном раскрытии, вероятно, секретных документов Министерства обороны и разведывательного сообщества".
Дополнение
В США арестовали подозреваемого в “сливе” секретных документов Пентагона Джека Тейшейру.
Контекст
Ранее The New York Times сообщило, что администратором канала в Discord, в котором были опубликованы секретные документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС Массачусетса по имени Джек Тейшейра.
Он руководил частной онлайн-группой под названием Thug Shaker Central, где около 20-30 человек, преимущественно молодых мужчин и подростков, объединились из-за общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.
Двое официальных лиц США подтвердили, что следователи хотят поговорить с авиатором Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную онлайн-группу. Один из чиновников сказал, что пилот Тейшейра может иметь информацию, которая имеет значение для расследования.