“Слив” секретных документов в США: Пентагон выдал предупреждение для военных

ukru
Эксклюзив
12:17 • 20244 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 101853 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 130237 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 119936 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 133986 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116719 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131243 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125321 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109034 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102749 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 135862 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 118242 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 120812 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 116423 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 114416 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 212903 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 243521 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 182904 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 188735 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 224374 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 4812 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 77276 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 111913 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120021 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135546 просмотра
Актуальное
“Слив” секретных документов в США: Пентагон выдал предупреждение для военных

“Слив” секретных документов в США: Пентагон выдал предупреждение для военных

Киев • УНН

 • 939658 просмотра

КИЕВ 14 апреля. УНН. В Пентагоне предупреждают военных о недопустимости доступа к конфиденциальной информации с несекретных веб-сайтов в связи с утечкой важных документов. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

В частности, заместитель министра обороны США выдал распоряжение касательно правил работы с секретными документами. Там предупреждают военных "не обсуждать секретную информацию с лицами, не уполномоченными на получение такой информации".

Кроме того, в инструкции предупреждают о том, что военным не следует загружать документы с пометкой "секретно" с несекретных веб-сайтов, поскольку они могут содержать вредоносный код, который несест киберугрозу для информационных систем Пентагона.

Инструкция была разослана за день до ареста 21-летнего нацгвардейца Джека Тейшейры, подозреваемого в разглашении секретной информации.

При этом в записке не упоминается военнослужащий, а речь идет лишь о "недавних сообщениях о несанкционированном раскрытии, вероятно, секретных документов Министерства обороны и разведывательного сообщества".

Дополнение

В США арестовали подозреваемого в “сливе” секретных документов Пентагона Джека Тейшейру.

Контекст

Ранее The New York Times сообщило, что администратором канала в Discord, в котором были опубликованы секретные документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС Массачусетса по имени Джек Тейшейра.

Он руководил частной онлайн-группой под названием Thug Shaker Central, где около 20-30 человек, преимущественно молодых мужчин и подростков, объединились из-за общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Двое официальных лиц США подтвердили, что следователи хотят поговорить с авиатором Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную онлайн-группу. Один из чиновников сказал, что пилот Тейшейра может иметь информацию, которая имеет значение для расследования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы