Це був свідомий злочин - Пентагон про витік документів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прес-секретар Пентагону на брифінгу 13 квітня назвав витік документів свідомим злочином, про це пише УНН.
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"Це був навмисний злочинний акт", - сказав Бригадний генерал Повітряних сил США, прес-секретар Пентагону Патрік Райдер.
Деталі
Представники федеральних правоохоронних органів ідентифікували підозрюваного у витоку секретних документів оборони та розвідки, які тижнями поширювалися в Інтернеті.
Генерал Патрік Райдер, на брифінгу прокоментував розкриття, як навмисний злочин, але відмовився від подальших коментарів.
Нагадаємо
Перший суд над підозрюваним у "зливі" секретних документів відбудеться 14 квітня.