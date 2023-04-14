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Це був свідомий злочин - Пентагон про витік документів

Це був свідомий злочин - Пентагон про витік документів

Київ • УНН

 • 2013637 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прес-секретар Пентагону на брифінгу 13 квітня назвав витік документів свідомим злочином, про це пише УНН.

Цитата

"Це був навмисний злочинний акт", - сказав Бригадний генерал Повітряних сил США, прес-секретар Пентагону Патрік Райдер.

Деталі

Представники федеральних правоохоронних органів ідентифікували підозрюваного у витоку секретних документів оборони та розвідки, які тижнями поширювалися в Інтернеті.

Генерал Патрік Райдер, на брифінгу прокоментував розкриття, як навмисний злочин, але відмовився від подальших коментарів.

Нагадаємо

Перший суд над підозрюваним у "зливі" секретних документів відбудеться 14 квітня.

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