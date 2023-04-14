Это было сознательное преступление - Пентагон об утечке документов

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"Это был преднамеренный преступный акт", - сказал Бригадный генерал Воздушных сил США, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Детали

Представители федеральных правоохранительных органов идентифицировали подозреваемого в утечке секретных документов обороны и разведки, которые неделями распространялись в Интернете.

Генерал Патрик Райдер, на брифинге прокомментировал раскрытие, как преднамеренное преступление, но отказался от дальнейших комментариев.

Напомним

Первый суд над подозреваемым в "сливе" секретных документов состоится 14 апреля.