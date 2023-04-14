Это было сознательное преступление - Пентагон об утечке документов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Пресс-секретарь Пентагона на брифинге 13 апреля назвал утечку документов сознательным преступлением, об этом пишет УНН.
Цитата
"Это был преднамеренный преступный акт", - сказал Бригадный генерал Воздушных сил США, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Детали
Представители федеральных правоохранительных органов идентифицировали подозреваемого в утечке секретных документов обороны и разведки, которые неделями распространялись в Интернете.
Генерал Патрик Райдер, на брифинге прокомментировал раскрытие, как преднамеренное преступление, но отказался от дальнейших комментариев.
Напомним
Первый суд над подозреваемым в "сливе" секретных документов состоится 14 апреля.