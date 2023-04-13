У США призначили суд над підозрюваним у "зливі" секретних документів Пентагону

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Як повідомили в офісі прокурора США, перший суд для Джека Тейшейри відбудеться 14 квітня в Бостоні. Про точний час засідання буде оголошено згодом.

Тейшейру, члена Національної гвардії ВПС штату Массачусетс, заарештували у зв'язку з імовірним несанкціонованим видаленням, збереженням і передачею секретної інформації національної оборони.

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