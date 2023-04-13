В США назначили суд над подозреваемым в "сливе" секретных документов Пентагона
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В США назначили суд над подозреваемым, которого обвиняют в "сливе" секретных документов Пентагона. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в офисе прокурора США, первый суд для Джека Тейшейры состоится 14 апреля в Бостоне. О точном времени заседания будет объявлено позднее.
Тейшейру, члена Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс, арестовали в связи с предполагаемым несанкционированным удалением, хранением и передачей секретной информации национальной обороны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После утечки секретных документов Пентагон ограничил круг лиц, имеющих доступ к военной информации