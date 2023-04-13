В США назначили суд над подозреваемым в "сливе" секретных документов Пентагона

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10:03 • 77541 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 124354 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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14 марта, 06:00 • 115789 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 130505 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 114378 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 129782 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 124705 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108900 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102685 просмотра

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13 марта, 06:36 • 113488 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

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Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 118183 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 133870 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 168681 просмотра
Актуальное
В США назначили суд над подозреваемым в "сливе" секретных документов Пентагона

В США назначили суд над подозреваемым в "сливе" секретных документов Пентагона

Киев • УНН

 • 1163268 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В США назначили суд над подозреваемым, которого обвиняют в "сливе" секретных документов Пентагона. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в офисе прокурора США, первый суд для Джека Тейшейры состоится 14 апреля в Бостоне. О точном времени заседания будет объявлено позднее.

Тейшейру, члена Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс, арестовали в связи с предполагаемым несанкционированным удалением, хранением и передачей секретной информации национальной обороны.

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