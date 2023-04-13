В США назначили суд над подозреваемым в "сливе" секретных документов Пентагона

Детали

Как сообщили в офисе прокурора США, первый суд для Джека Тейшейры состоится 14 апреля в Бостоне. О точном времени заседания будет объявлено позднее.

Тейшейру, члена Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс, арестовали в связи с предполагаемым несанкционированным удалением, хранением и передачей секретной информации национальной обороны.

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