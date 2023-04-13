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Після витоку секретних документів Пентагон обмежив коло осіб, які мають доступ до військової інформації

Після витоку секретних документів Пентагон обмежив коло осіб, які мають доступ до військової інформації

Київ • УНН

 • 627670 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Після витоку секретних документів Пентагон почав обмежувати коло осіб, які отримують засекречену розвідувальну інформацію. Про це пише CNN з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Деякі офіційні особи США, які раніше щодня отримували засекречену інформацію, останніми днями не мають до неї доступу.

Об'єднаний штаб, до складу якого входять найвисокопоставленіші керівники Пентагону, які консультують президента, почав вивчати свої списки розсилки відразу ж після витоку інформації.

За словами одного з джерел, відомство перевірило всі списки адрес електронної пошти, яким надходила засекречена інформація.

Раніше представник Пентагону генерал Пет Райдер в інтерв'ю News Nation заявив, що Міноборони США розглядає “заходи для пом'якшення наслідків з точки зору того, що ми можемо зробити для запобігання потенційним додатковим несанкціонованим витокам”.

“Занадто багато людей мають доступ до дуже конфіденційної інформації”, — сказав CNN високопоставлений чиновник США, зазначивши, що «тисячі» людей, імовірно, бачили ці документи до того, як вони потрапили в Інтернет.

Наразі незрозуміло, якою мірою міністерство оборони вже скоротило списки розсилки і чи буде ще більшій кількості людей відмовлено в доступі до інформаційних документів розвідки в міру продовження розслідування.

Як стверджують джерела, крім списків розсилки електронною поштою, старші посадові особи Пентагону щодня отримують планшети з останніми розвідувальними даними.

Також багатьом чиновникам Пентагону щодня видають друкований формат розвідданих.

“Полковники і генерали вважають за краще отримувати друкований варіант документів, беруть їх із собою на зустрічі або читають у перервах між зустрічами", - зазначає колишній чиновник США, знайомий із Секретною системою Пентагону.

За словами офіційних осіб, оскільки документи, що просочилися, мабуть, були роздруковані, а потім сфотографовані, слідчі вивчатимуть журнали друку за останні кілька місяців.

“Усі секретні системи мають кілька рівнів контролю ризиків, але рішучий інсайдер згодом знайде слабкі місця, а папір, як і раніше, є тягарем, переважно увічненим старшими чинами”, — зазначає екс-чиновник.

Інший колишній високопоставлений чиновник міністерства оборони зазначив, що розслідування, швидше за все, призведе до зменшення кількості паперових версій документів.

На даному етапі розслідування веде офіс ФБР у Вашингтоні, куди входить група слідчих контррозвідки, що спеціалізуються в цій галузі.

Слідчі також працюють з офіційними особами Пентагону над оцінкою збитку, яка стане частиною доказів, використовуваних у будь-якому потенційному судовому переслідуванні.

Доповнення

Американські ЗМІ повідомили, що адміністратором каналу в Discord, в якому було опубліковано секретні документи американської розвідки, є 21-річний член

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