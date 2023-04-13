NYT: к "сливу" документов Пентагона может быть причастен военный нацгвардии США

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Администратором канала в Discord, в котором были опубликованы секретные документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС Массачусетса, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Нацгвардеец, которого зовут Джек Тейшейра, руководил частной онлайн-группой под названием Thug Shaker Central, где около 20-30 человек, преимущественно молодых мужчин и подростков, объединились из-за общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Двое официальных лиц США подтвердили, что следователи хотят поговорить с авиатором Тейшейройрой об утечке правительственных документов в частную онлайн-группу. Один из чиновников сказал, что пилот Тейшейра может иметь информацию, которая имеет значение для расследования.

Федеральные следователи несколько дней искали человека, который обнародовал в Интернете сверхсекретные документы, но не идентифицировали летчика Тейшейру или кого-то другого как подозреваемого. ФБР отказалось от комментариев.

The New York Times поговорила с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central, один из которых сказал, что знает человека, который слил информацию, по крайней мере, три года, встречался с ним лично и назвал его O.G. Друзья описывали, что он старше большинства участников группы, которые были подростками, и как безоговорочного лидера. Один из друзей сказал, что O.G. из-за своей работы имел доступ к документам разведки.

Хотя участники группы не хотели идентифицировать лидера группы по имени, след цифровых доказательств, собранных The Times, ведет к авиатору Тейшейре.

The Times смогла связать летчика Тейшейру с другими членами группы Thug Shaker Central через его профиль онлайн-игр и другие записи. Детали интерьера дома детства летчика Тейшейры, опубликованные в социальных сетях на семейных фотографиях, также совпадают с деталями на полях некоторых фотографий секретных документов.

С помощью сообщений в социальных сетях и военных записей газета Times также установила, что пилот Тейшейра зачислен в 102-е разведывательное подразделение Национальной военно-воздушной гвардии Массачусетса. Публикации на официальной странице подразделения в Facebook поздравили летчика Тейшейру и его коллег с повышением до летчика первого класса в июле 2022 года.

Не сразу было понятно, мог ли молодой военнослужащий Национальной гвардии ВВС в его должности иметь доступ к таким очень деликатным брифингам. Должностные лица в правительстве США, имеющие разрешение безопасности, часто получают такие документы ежедневными электронными письмами, сказал The Times один чиновник, и эти письма могут затем автоматически пересылаться другим людям.

Мать летчика Тейшейры, Дон, выступая возле своего дома в Массачусетсе в четверг, подтвердила, что ее сын был членом ВВС национальной гвардии, и сказала, что в последнее время он работал в ночные смены на базе на Кейп-Коде. По ее словам, в последние дни он сменил номер телефона.

Контекст

Согласно скриншотам сообщений, просмотренных CNN, документы появились в сети в прошлом месяце на платформе Discord. Сообщения содержат фотографии смятых документов, положенных на журналы и окруженных другими случайными предметами. Секретные документы, появившиеся в социальных сетях в последние недели, раскрывают информацию по целому ряду тем, от оценок США войны в Украине до разведывательных данных, собранных о дипломатических союзниках.

Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что утечка является "специальной психологической операцией", которая, по его мнению, была организована "россией и ее союзниками и симпатиками". Он также опроверг наличие солдат НАТО в Украине, о чем, вероятно, говорится в некоторых "секретных документах".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не остановятся, пока не узнают, как в сети появилась "утечка".

 

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