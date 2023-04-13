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NYT: до "зливу" документів Пентагону може бути причетний військовий нацгвардії США

NYT: до "зливу" документів Пентагону може бути причетний військовий нацгвардії США

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Адміністратором каналу в Discord, в якому були опубліковані секретні документи американської розвідки, є 21-річний член розвідувального крила Національної гвардії ВПС Массачусетса, передає УНН із посиланням на The New York Times.

Деталі

Нацгвардійець, якого звуть Джек Тейшейра, керував приватною онлайн-групою під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 людей, переважно молодих чоловіків і підлітків, об’єдналися через спільну любов до зброї, расистських онлайн-мемів і відеоігор.

Двоє офіційних осіб США підтвердили, що слідчі хочуть поговорити з авіатором Тейшейрою про витік урядових документів до приватної онлайн-групи. Один із чиновників сказав, що пілот Тейшейра може мати інформацію, яка має значення для розслідування.

Федеральні слідчі кілька днів шукали особу, яка оприлюднила в Інтернеті надсекретні документи, але не ідентифікували льотчика Тейшейру чи когось іншого як підозрюваного. ФБР відмовився від коментарів.

The New York Times поспілкувалася з чотирма членами чат-групи Thug Shaker Central, один із яких сказав, що знає людину, яка злила інформацію, принаймні три роки, зустрічався з ним особисто та назвав його O.G. Друзі описували його як старшого за більшість учасників групи, які були підлітками, і беззаперечного лідера. Один із друзів сказав, що O.G. через свою роботу мав доступ до документів розвідки.

Хоча учасники групи не хотіли ідентифікувати лідера групи по імені, слід цифрових доказів, зібраних The Times, веде до авіатора Тейшейри.

The Times змогла зв’язати льотчика Тейшейру з іншими членами групи Thug Shaker Central через його профіль онлайн-ігор та інші записи. Деталі інтер’єру будинку дитинства льотчика Тейшейри, опубліковані в соціальних мережах на сімейних фотографіях, також збігаються з деталями на полях деяких фотографій секретних документів.

За допомогою дописів у соціальних мережах і військових записів газета Times також встановила, що пілот Тейшейра зарахований до 102-го розвідувального підрозділу Національної військово-повітряної гвардії Массачусетса. Публікації на офіційній сторінці підрозділу у Facebook привітали льотчика Тейшейру та його колег із підвищенням до льотчика першого класу в липні 2022 року.

Не відразу було зрозуміло, чи міг молодий військовослужбовець Національної гвардії ВПС на його посаді мати доступ до таких дуже делікатних брифінгів. Посадові особи в уряді США, які мають дозвіл безпеки, часто отримують такі документи щоденними електронними листами, сказав The Times один чиновник, і ці листи можуть потім автоматично пересилатися іншим людям.

Мати льотчика Тейшейри, Дон, виступаючи біля свого будинку в Массачусетсі в четвер, підтвердила, що її син був членом ВПС національної гвардії, і сказала, що останнім часом він працював у нічні зміни на базі на Кейп-Коді. За її словами, останніми днями він змінив номер телефону.

Контекст

Згідно зі скриншотами дописів, які переглянуло CNN, документи з’явилися в мережі минулого місяця на платформі Discord. Дописи містять фотографії зім’ятих документів, покладених на журнали та оточених іншими випадковими предметами. Секретні документи, які з'явилися в соціальних мережах останніми тижнями, розкривають інформацію з цілої низки тем, від оцінок США війни в Україні до розвідувальних даних, зібраних про дипломатичних союзників.

Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що витік є "спеціальною психологічною операцією", яка, на його думку, була організована "росією та її союзниками та симпатиками". Він також заперечив наявність солдатів НАТО в Україні, про що ймовірно йдеться в деяких "секретних документах".

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати не зупиняться, поки не дізнаються, як у мережі з'явився "витік".

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