Голова Пентагону: США "перевернуть кожен камінь", щоб відстежити витік документів

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"Ми ставимося до цього дуже серйозно, - сказав Остін журналістам на брифінгу у вівторок. - І ми продовжимо досліджувати та перевертати кожен камінь, доки не знайдемо джерело цього та його розміри".

Деталі

Остін сказав, що 6 квітня його вперше поінформували про те, що він назвав "звітами про несанкціоноване розкриття конфіденційних та секретних матеріалів", складеними Міністерством оборони США. Через кілька днів Міністерство юстиції США розпочало розслідування, і Вашингтон прагнув запевнити союзників у своїй здатності зберігати секрети у безпеці.

Остін не мав відповіді, коли його запитали, чому документи перебували в мережі більше місяця, перш ніж офіційні особи США виявили їх, повторивши, що витік все ще розслідується.

"Я не можу сказати більше, поки розслідування Міністерства юстиції триває, але ми ставимося до цього дуже серйозно і продовжимо тісно співпрацювати з нашими видатними союзниками та партнерами", - сказав Остін на брифінгу разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. - І ніщо ніколи не завадить нам забезпечити безпеку Америки".

Остін і Блінкен заявили, що вони обидва розмовляли у вівторок зі своїми українськими колегами, і знову спробували запевнити союзників у тому, що США залишаються надійним партнером у сфері розвідки.

Сенатор Марк Ворнер, голова сенатського комітету з розвідки, сказав MSNBC, що отримав попередній брифінг із приводу витоку, але хотів дати час Пентагону та Міністерству юстиції, щоб розкрити те, що сталося.

Він сказав, що ключове питання полягає в тому, щоб з'ясувати, коли розвідувальна спільнота виявила, що документи зникли, і коли вони почали з'являтися в інтернеті, навіть якщо це був "не той сайт, який часто-густо відвідують".

"Я займаюся цим, ми займаємося цим на двопартійній основі, ми збираємося отримати відповіді", - сказав Ворнер.

Доповнення

Секретні документи, які з'явилися в соціальних мережах останніми тижнями, розкривають інформацію з цілої низки тем, від оцінок США війни в Україні до розвідувальних даних, зібраних про дипломатичних союзників. Їхнє розкриття порушило нові питання про здатність уряду приховувати свої секрети від розголошення після серії набагато більших об'ємних витоків Челсі Меннінг у 2010 році та Едварда Сноудена у 2013 році, відзначає видання.

Нагадаємо

Голова Пентагону на тому ж брифінгу заявив, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі.