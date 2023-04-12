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Глава Пентагону: в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі

Глава Пентагону: в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі

Київ • УНН

 • 949148 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. В України наявні всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції, передає УНН.

Цитата

"У них є всі необхідні можливості, щоб досягти успіху. Ми навчили, підготували величезну кількість особового складу та надали велику кількість платформ. Я думаю, що вони достатньо готові до продовження дій та операцій", - сказав голова Пентагону.

Деталі

Також Остін зазначив, що Сполучені Штати Америки та союзні держави будуть і надалі надавати військову допомогу.

"Я впевнений, що керівництво України продовжуватиме боротися з противником. Вони мають план, але тільки президент Зеленський і керівництво країни знають подробиці цих планів", - зазначив міністр оборони США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: CNN: Україна змінила деякі плани через "витік" секретних документів Пентагону

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