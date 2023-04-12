Глава Пентагона: у Украины есть все возможности, чтобы достичь успеха в контрнаступлении

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"У них есть все необходимые возможности, чтобы добиться успеха. Мы обучили, подготовили огромное количество личного состава и предоставили большое количество платформ. Я думаю, что они достаточно готовы к продолжению действий и операций", - сказал глава Пентагона.

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Также Остин отметил, что Соединенные Штаты Америки и союзные государства будут и в дальнейшем оказывать военную помощь.

"Я уверен, что руководство Украины будет продолжать бороться с противником. Они имеют план, но только президент Зеленский и руководство страны знают подробности этих планов", - отметил министр обороны США.

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