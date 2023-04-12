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Глава Пентагона: США "перевернут каждый камень", чтобы отследить утечку документов

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не остановятся, пока не узнают, как в сети появилась "утечка" секретных документов по Украине, Израилю и другим странам, в своих первых публичных комментариях по поводу этого, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Цитата

"Мы относимся к этому очень серьезно, - сказал Остин журналистам на брифинге во вторник. - И мы продолжим исследовать и переворачивать каждый камень, пока не найдем источник этого и его размеры".

Детали

Остин сказал, что 6 апреля его впервые проинформировали о том, что он назвал "отчетами о несанкционированном раскрытии конфиденциальных и секретных материалов", составленными Министерством обороны США. Через несколько дней Министерство юстиции США начало расследование, и Вашингтон стремился заверить союзников в своей способности сохранять секреты в безопасности.

Остин не дал ответа, когда его спросили, почему документы находились в сети более месяца, прежде чем официальные лица США обнаружили их, повторив, что утечка все еще расследуется.

"Я не могу сказать больше, пока расследование Министерства юстиции продолжается, но мы относимся к этому очень серьезно и продолжим тесно сотрудничать с нашими выдающимися союзниками и партнерами, - сказал Остин на брифинге вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. - И ничто никогда не помешает нам обеспечить безопасность Америки".

Остин и Блинкен заявили, что они оба разговаривали во вторник со своими украинскими коллегами, и вновь попытались заверить союзников в том, что США остаются надежным партнером в сфере разведки.

Сенатор Марк Уорнер, председатель сенатского комитета по разведке, сказал MSNBC, что получил предварительный брифинг по поводу утечки, но хотел дать время Пентагону и Министерству юстиции, чтобы раскрыть то, что произошло.

Он сказал, что ключевой вопрос заключается в том, чтобы выяснить, когда разведывательное сообщество обнаружило, что документы исчезли, и когда они начали появляться в интернете, даже если это был "не тот сайт, который часто посещают".

"Я занимаюсь этим, мы занимаемся этим на двухпартийной основе, мы собираемся получить ответы", - сказал Уорнер.

Дополнение

Секретные документы, которые появились в социальных сетях в последние недели, раскрывают информацию по целому ряду тем, от оценок США войны в Украине до разведывательных данных, собранных о дипломатических союзниках. Их раскрытие подняло новые вопросы о способности правительства скрывать свои секреты от разглашения после серии гораздо более объемных утечек Челси Мэннинг в 2010 году и Эдварда Сноудена в 2013 году, отмечает издание.

Напомним

Глава Пентагона на том же брифинге заявил, что у Украины есть все возможности, чтобы достичь успеха в контрнаступлении.

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