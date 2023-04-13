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После утечки секретных документов Пентагон ограничил круг лиц, имеющих доступ к военной информации

После утечки секретных документов Пентагон ограничил круг лиц, имеющих доступ к военной информации

Киев • УНН

 • 627668 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. После утечки секретных документов Пентагон начал ограничивать круг лиц, получающих засекреченную разведывательную информацию. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Некоторые официальные лица США, которые ранее ежедневно получали засекреченную информацию, в последние дни не имеют к ней доступа.

Объединенный штаб, в состав которого входят самые высокопоставленные руководители Пентагона, консультирующие президента, начал изучать свои списки рассылки сразу же после утечки информации.

По словам одного из источников, ведомство проверило все списки адресов электронной почты, которым приходила засекреченная информация.

Ранее представитель Пентагона генерал Пэт Райдер в интервью News Nation заявил, что Минобороны США рассматривает “меры по смягчению последствий с точки зрения того, что мы можем сделать для предотвращения потенциальных дополнительных несанкционированных утечек”.

“Слишком много людей имеют доступ к очень конфиденциальной информации”, — сказал CNN высокопоставленный чиновник США, отметив, что «тысячи» людей, вероятно, видели эти документы до того, как они попали в Интернет.

На данный момент неясно, в какой степени министерство обороны уже сократило списки рассылки и будет ли еще большему количеству людей отказано в доступе к информационным документам разведки по мере продолжения расследования.

Как утверждают источники, помимо списков рассылки по электронной почте, старшие должностные лица Пентагона ежедневно получают планшеты с последними разведывательными данными.

Также многим чиновникам Пентагона ежедневно выдают печатный формат разведданных.

“Полковники и генералы предпочитают получать печатный вариант документов, берут их с собой на встречи или читают в перерывах между встречами”, — отмечает бывший чиновник США, знакомый с Секретной системой Пентагона.

По словам официальных лиц, поскольку просочившиеся документы, по-видимому, были распечатаны, а затем сфотографированы, следователи будут изучать журналы печати за последние несколько месяцев.

“Все секретные системы имеют несколько уровней контроля рисков, но решительный инсайдер со временем найдет слабые места, а бумага по-прежнему является обузой, преимущественно увековеченной старшими чинами”, — отмечает экс- чиновник.

Другой бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны отметил, что расследование, скорее всего, приведет к уменьшению количества бумажных версий документов.

На данном этапе расследование ведет офис ФБР в Вашингтоне,куда входит группа следователей контрразведки, специализирующихся в этой области.

Следователи также работают с официальными лицами Пентагона над оценкой ущерба, которая станет частью доказательств, используемых в любом потенциальном судебном преследовании.

Дополнение

Американские СМИ сообщили, что администратором канала в Discord, в котором были опубликованы секретные документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС Массачусетса.

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