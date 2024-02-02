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Wikileaks: колишній хакер з ЦРУ Джошуа Шульте засуджений до 40 років ув'язнення

Wikileaks: колишній хакер з ЦРУ Джошуа Шульте засуджений до 40 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 24437 перегляди

Колишній офіцер ЦРУ Джошуа Шульте засуджений до 40 років ув'язнення за витік секретних хакерських інструментів ЦРУ до Wikileaks і зберігання зображень насильства над дітьми.

Колишній співробітник ЦРУ Джошуа Шульте був засуджений до 40 років ув'язнення за витік секретних хакерських інструментів на інформаційну платформу Wikileaks. Він також був визнаний винним у зберіганні зображень насильства над дітьми. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

Прокурори звинуватили Джошуа Шульте, який з 2018 року перебуває за гратами, у витоку інструментів ЦРУ "Vault 7". Ці інструменти дозволяють співробітникам розвідки зламувати смартфони і використовувати їх як пристрої для прослуховування. Вони заявили, що цей витік є одним з найбільш "нахабних" в історії США.

Шульте передав Wikileaks близько 9 тисяч документів у 2016-2017 роках, що є найбільшим витоком даних в історії ЦРУ, заявили в Міністерстві юстиції США.

Він заперечував звинувачення, але був визнаний винним за різними пунктами на трьох окремих федеральних судових процесах у Нью-Йорку в 2020, 2022 і 2023 роках.

Тепер він остаточно засуджений за звинуваченнями у шпигунстві, комп'ютерному зломі, неповазі до суду, дачі неправдивих свідчень ФБР і зберіганні зображень насильства над дітьми.

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Згідно з доказами, представленими на суді, Шульте працював розробником програмного забезпечення в Центрі кіберрозвідки, який займається кібершпигунством проти терористичних організацій та іноземних урядів. Прокурори вважають, що він, ймовірно, керувався гнівом через суперечку з колегами, які дали йому прізвисько "дрейфуючий дедлайн" через постійний зрив графіків.

Прокурори заявили, що він хотів покарати тих, хто, на його думку, образив його. Вони додали, що, "здійснюючи цю помсту, він завдав величезної шкоди національній безпеці", оскільки публікація документів на Wikileaks зашкодив здатності ЦРУ збирати зовнішні розвіддані.

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ФБР також заявляє, що обшук в квартирі ШУльте виявив "десятки тисяч зображень матеріалів із сексуальним насильством над дітьми".

Вони додали, що після арешту Шульте намагався передати більше інформації. Він проніс до в'язниці телефон, з якого намагався надіслати журналісту інформацію про кібергрупи ЦРУ і писав твіти, що містили інформацію про кіберінструменти ЦРУ, під ім'ям Джейсона Борна, вигаданого оперативника розвідки.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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