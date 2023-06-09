Суд Британії відмовив у припиненні екстрадиції засновнику WikiLeaks
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Британський суддя відхилив останню спробу засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа боротьби з екстрадицією до Сполучених Штатів за звинуваченням у шпигунстві, пише AP News, передає УНН.
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Суддя Високого суду Джонатан Свіфт заявив, що нова апеляція просто «повторить» аргументи, які адвокати Ассанжа вже висували та програли.
Ассанж роками боровся в британських судах за те, щоб його не відправили до США, де йому висунули 17 звинувачень у шпигунстві та одне звинувачення у зловживанні комп’ютером через публікацію WikiLeaks секретних дипломатичних і військових документів понад десять років тому.
У 2021 році британський окружний суддя постановив, що Ассанжа не слід екстрадувати, оскільки він, ймовірно, накладе на себе руки, якщо його утримуватимуть у суворих умовах у в’язниці США. Пізніше влада США запевнила, що Ассанж, який народився в Австралії, не зазнає суворого поводження, яке, за словами його адвокатів, може поставити під загрозу його фізичне та психічне здоров'я.
Ці запевнення змусили Високий суд і Верховний суд Британії скасувати рішення суду нижчої інстанції, а британський уряд дозволив екстрадицію в червні 2022 року.
Ассанж прагне зупинити екстрадицію, добившись нового судового слухання щодо тих частин його справи, які були відхилені першим суддею.