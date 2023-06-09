Суд Британии отказал в прекращении экстрадиции основателю WikiLeaks
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Британский судья отклонил последнюю попытку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа борьбы с экстрадицией в Соединенные Штаты по обвинению в шпионаже, пишет AP News, передает УНН.
Детали
Судья Высокого суда Джонатан Свифт заявил, что новая апелляция просто «повторит» аргументы, которые адвокаты Ассанжа уже выдвигали и проиграли.
Ассанж годами боролся в британских судах за то, чтобы его не отправили в США, где ему выдвинули 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение в злоупотреблении компьютером из-за публикации WikiLeaks секретных дипломатических и военных документов более десяти лет назад.
В 2021 году британский окружной судья постановил, что Ассанжа не следует экстрадировать, поскольку он, вероятно, покончит с собой, если его будут содержать в суровых условиях в тюрьме США. Позже власти США заверили, что Ассанж, родившийся в Австралии, не подвергнется суровому обращению, которое, по словам его адвокатов, может поставить под угрозу его физическое и психическое здоровье.
Эти заверения заставили Высокий суд и Верховный суд Британии отменить решение суда низшей инстанции, а британское правительство разрешило экстрадицию в июне 2022 года.
Ассанж стремится остановить экстрадицию, добившись нового судебного слушания по тем частям его дела, которые были отклонены первым судьей.