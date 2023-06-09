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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Суд Британии отказал в прекращении экстрадиции основателю WikiLeaks

Киев • УНН

 • 278522 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Британский судья отклонил последнюю попытку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа борьбы с экстрадицией в Соединенные Штаты по обвинению в шпионаже, пишет AP News, передает УНН.

Суд Британии отказал в прекращении экстрадиции основателю WikiLeaks

Детали 

Судья Высокого суда Джонатан Свифт заявил, что новая апелляция просто «повторит» аргументы, которые адвокаты Ассанжа уже выдвигали и проиграли.

Ассанж годами боролся в британских судах за то, чтобы его не отправили в США, где ему выдвинули 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение в злоупотреблении компьютером из-за публикации WikiLeaks секретных дипломатических и военных документов более десяти лет назад.

В 2021 году британский окружной судья постановил, что Ассанжа не следует экстрадировать, поскольку он, вероятно, покончит с собой, если его будут содержать в суровых условиях в тюрьме США. Позже власти США заверили, что Ассанж, родившийся в Австралии, не подвергнется суровому обращению, которое, по словам его адвокатов, может поставить под угрозу его физическое и психическое здоровье.

Эти заверения заставили Высокий суд и Верховный суд Британии отменить решение суда низшей инстанции, а британское правительство разрешило экстрадицию в июне 2022 года.

Ассанж стремится остановить экстрадицию, добившись нового судебного слушания по тем частям его дела, которые были отклонены первым судьей.

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