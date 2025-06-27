Кузьміних знову рахує "по-своєму": калькулятор підвів чи гра в маніпуляції триває?

Голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Сергій Кузьміних, відомий своїм вмінням бачити "маркетингові схеми" на кожній аптечній полиці та плутати геолокацію зі змовою, тепер, схоже, вирішив переписати ще й офіційну статистику. Нардеп намагається маніпулювати даними Держпродспоживслужби, пише УНН.

Кожна четверта перевірка аптек виявляє порушення у ціноутворенні на ліки - радісно повідомив у своєму дописі у Facebook нардеп.

І на підтвердження навів статистику, відповідно до якої з 1 березня 2025 року Держпродспоживслужба провела понад 1150 позапланових перевірок аптек та закладів, які реалізують лікарські засоби. Майже третина з них, як стверджує Кузьміних, виявила порушення.

Але стоп, одна четверта - це 25%, а одна третя — вже 33%. То яка ж цифра правильна, пане Кузьміних? Складається враження, що нардеп в погоні за зрадою чи змовою використовує усі методи, в тому числі маніпуляції з цифрами.

Ідемо далі. Нардеп розганяє тривогу, що мовляв, масштаби порушень у ціноутворенні величезні.

Однак за даними заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Крейтора — ці 353 порушення становлять понад 30% від загальної кількості контрольних заходів, що проводились за останні майже чотири місяці.

"За останні майже чотири місяці фахівці служби провели сотні перевірок у сфері обігу ліків — і виявили 353 порушення. Це становить понад 30% від загальної кількості контрольних заходів", - зазначив Крейтор.

Та Кузьміних, очевидно, живе у своєму часовому та арифметичному вимірі: у нього ці цифри вже чомусь стали доказом "масштабної проблеми".

Цікаво й інше: більшість перевірок (777 із 1150) проводилися за зверненнями громадян. Тобто перевіряли не випадкові аптеки, а ті, на які вже були нарікання і порушення, тож виявлення порушень там було очікуваним. Але це не означає, що так працює весь фармацевтичний ринок.

Здається, улюблене заняття депутата — брати поєднання цифр і видавати їх за "тривожну картину", як от з несплатою податків гравцями фармринку. Нардеп регулярно під соусом боротьби з "нечесними аптеками" намагається просувати меседжі, вигідні великим заводам, які хочуть перекласти відповідальність за високі ціни виключно на ритейл.

Водночас про те, що 72% ціни на препарат формує саме виробник, Кузьміних, як завжди, чомусь мовчить.

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