У Києві чоловік вирішив постріляти у дворі багатоповерхівки - його затримали
Київ • УНН
39-річний киянин влаштував стрілянину у дворі будинку на проспекті Шухевича. Чоловікові повідомили про підозру в хуліганстві.
У Києві чоловік влаштував стрілянину із пістолета у дворі багатоповерхівки, вирішивши похизуватися. Його затримали. Про це повідомили в ГУНП в Києві 23 жовтня, пише УНН.
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Інцидент стався на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі.
Правоохоронці встановили, що "39-річний місцевий житель разом зі знайомим розпивав спиртні напої у дворі житлового будинку".
"Під час спілкування чоловік вирішив похизуватися: дістав травматичний пістолет і двічі вистрілив угору, налякавши місцевих мешканців", - розповіли у поліції.
Як вказано, чоловік двічі вистрілив із травматичного пістолета "Форт-12РМ".
Поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями та затримали порушника.
За фактом хуліганських дій дізнавачі повідомили киянину про підозру. Тепер йому загрожує до п'яти років обмеження волі.
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