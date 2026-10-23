У Києві чоловік вирішив постріляти у дворі багатоповерхівки - його затримали

У Києві чоловік влаштував стрілянину із пістолета у дворі багатоповерхівки, вирішивши похизуватися. Його затримали. Про це повідомили в ГУНП в Києві 23 жовтня, пише УНН.

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Інцидент стався на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі.

Правоохоронці встановили, що "39-річний місцевий житель разом зі знайомим розпивав спиртні напої у дворі житлового будинку".

"Під час спілкування чоловік вирішив похизуватися: дістав травматичний пістолет і двічі вистрілив угору, налякавши місцевих мешканців", - розповіли у поліції.

Як вказано, чоловік двічі вистрілив із травматичного пістолета "Форт-12РМ".

Поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями та затримали порушника.

За фактом хуліганських дій дізнавачі повідомили киянину про підозру. Тепер йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

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