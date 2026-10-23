В Киеве мужчина решил пострелять во дворе многоэтажки - его задержали

В Киеве мужчина устроил стрельбу из пистолета во дворе многоэтажки, решив похвастаться. Его задержали. Об этом 23 октября сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел на проспекте Романа Шухевича в Днепровском районе.

Правоохранители установили, что "39-летний местный житель вместе со знакомым распивал спиртные напитки во дворе жилого дома".

"Во время общения мужчина решил похвастаться: достал травматический пистолет и дважды выстрелил вверх, напугав местных жителей", — рассказали в полиции.

Как указано, мужчина дважды выстрелил из травматического пистолета "Форт-12РМ".

Полицейские изъяли устройство для стрельбы резиновыми пулями и задержали нарушителя.

По факту хулиганских действий дознаватели сообщили киевлянину о подозрении. Теперь ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

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