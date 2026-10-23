В Киеве мужчина решил пострелять во дворе многоэтажки - его задержали
Киев • УНН
39-летний киевлянин устроил стрельбу во дворе дома на проспекте Шухевича. Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве.
В Киеве мужчина устроил стрельбу из пистолета во дворе многоэтажки, решив похвастаться. Его задержали. Об этом 23 октября сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел на проспекте Романа Шухевича в Днепровском районе.
Правоохранители установили, что "39-летний местный житель вместе со знакомым распивал спиртные напитки во дворе жилого дома".
"Во время общения мужчина решил похвастаться: достал травматический пистолет и дважды выстрелил вверх, напугав местных жителей", — рассказали в полиции.
Как указано, мужчина дважды выстрелил из травматического пистолета "Форт-12РМ".
Полицейские изъяли устройство для стрельбы резиновыми пулями и задержали нарушителя.
По факту хулиганских действий дознаватели сообщили киевлянину о подозрении. Теперь ему грозит до пяти лет ограничения свободы.
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