Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним

Американський актор серіалу "Район Мелроуз" Ендрю Шу та юристка Марілі Фібіг оголосили про заручини після 3 років стосунків. Особливу увагу до пари привернула історія їхнього знайомства: раніше їхні колишні партнери, телеведучі Емі Робак і Ті Джей Голмс, самі стали парою. Про це повідомляє Entertainment Weekly із посиланням на PEOPLE, пише УНН.

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Про заручини Ендрю Шу розповів в інтерв'ю PEOPLE. Актор зазначив, що вдячний за несподівані зміни в особистому житті та можливість побудувати нові стосунки.

Історія почалася у листопаді 2022 року, коли роман ведучих програми GMA3 Емі Робак і Ті Джея Голмса став публічним. На той момент обоє перебували у шлюбах, хоча згодом стверджували, що вже розійшлися зі своїми партнерами.

Як колишні партнери телеведучих стали парою

У березні 2023 року Ендрю Шу офіційно розлучився з Емі Робак, а в жовтні того самого року завершився шлюб Марілі Фібіг із Ті Джеєм Голмсом.

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Згодом Шу та Фібіг почали зустрічатися. За словами актора, їхні стосунки розвивалися природно, коли обоє потребували підтримки після змін в особистому житті.

Ендрю виховує 3 синів від попереднього шлюбу, а Марілі має доньку.

Примітно, що новина про їхні заручини з'явилася невдовзі після того, як Емі Робак і Ті Джей Голмс одружилися. Таким чином, обидві пари, чиї попередні шлюби опинилися в центрі гучної історії, тепер розпочали новий етап особистого життя.

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