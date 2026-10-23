Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним

$45.030.0550.560.03
ukenru
04:32 • 1382 перегляди
Дрони атакували окуповані території та регіони рф, у Бердянську спалахнула пожежа на базі російських військових
04:11 • 4516 перегляди
росія вночі атакувала кілька регіонів України, є поранені, пожежі та пошкоджені будинки
03:37 • 8020 перегляди
Україна отримала новий ударний дрон Stormbird для високоточних атак – у чому його особливість
02:38 • 11240 перегляди
путін заявив про "генетичну" єдність українців і росіян, пославшись на невідомі дослідження та знову заговорив про братні народи
01:56 • 11314 перегляди
У москві для учасників війни проти України відкриють "палац" зі SPA, саунами та басейнами
00:18 • 11005 перегляди
Фінляндія передасть Україні 10 тепловозів замість знищених російськими атаками
23:56 • 11218 перегляди
Віткофф оптимістично оцінює перспективи переговорів України та росії – ВенсVideo
23:15 • 10816 перегляди
Український літак Ан-124 "Руслан" загорівся під час посадки в ЯпоніїPhotoVideo
22 жовтня, 22:17 • 12180 перегляди
Українські військові пройшли понад 15 км під землею та вийшли в тил росіян на Куп'янському напрямку - деталі операції
22 жовтня, 21:38 • 12902 перегляди
Україна разом із Nokia та ICEYE працюватиме над створенням власної системи супутникового зв'язку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
0м/с
98%
754мм
Популярнi новини
Помер зірковий актор, який зіграв у фільмах "Найкращий стрілець" та "Чужий"Video22 жовтня, 19:26 • 12673 перегляди
Українець Тутєров забив дебютний гол за "Сандерленд" у Лізі Європи – як зіграли інші українці в єврокубкахVideo22 жовтня, 21:00 • 10097 перегляди
Трамп попросив Google перейменувати Атлантичний океан на "Океан Трампа", але отримав відмову22 жовтня, 21:06 • 11463 перегляди
Про життя Емі Вайнгауз створять мюзикл у Лондоні – до проєкту долучився батько співачки22 жовтня, 22:06 • 8382 перегляди
У росії готують нове підвищення цін на бензин через дефіцит пального після ударів по НПЗ01:17 • 10823 перегляди
Публікації
За збір дров у лісі українцям загрожує штраф до 1530 грн: що заборонено та як законно заготовити деревину22 жовтня, 18:15 • 23722 перегляди
Топ-9 фільмів жаху, які варто подивитися на ГеловінPhoto22 жовтня, 15:37 • 32470 перегляди
Кортизол: чи справді можна знизити рівень гормону стресу за допомогою продуктів
Ексклюзив
22 жовтня, 14:35 • 29627 перегляди
Українці визначили "знакові видання Незалежності" - яка книга посіла перше місце, а яка здобула приз читацьких симпатій22 жовтня, 13:22 • 31978 перегляди
Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги22 жовтня, 12:28 • 39132 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Марко Рубіо
Нікушор Дан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Румунія
Реклама
УНН Lite
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним03:05 • 2460 перегляди
Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну02:06 • 3164 перегляди
Картину Моне, яку понад 100 років не показували публіці, продали за 56 мільйонів доларів01:05 • 3628 перегляди
Майлі Сайрус здійснила мрію прихильниці, яка бореться з раком – співачка особисто поголила їй головуPhoto00:06 • 4478 перегляди
Зірка серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі пояснила, чому залишила Голлівуд на піку популярності23:06 • 6766 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
The Guardian
Forbes
Серіали

Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним

Київ • УНН

 • 2450 перегляди

Колишні партнери телеведучих Емі Робак і Ті Джея Голмса заручилися після трьох років стосунків. Їхня історія почалася після гучного роману ведучих.

Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним

Американський актор серіалу "Район Мелроуз" Ендрю Шу та юристка Марілі Фібіг оголосили про заручини після 3 років стосунків. Особливу увагу до пари привернула історія їхнього знайомства: раніше їхні колишні партнери, телеведучі Емі Робак і Ті Джей Голмс, самі стали парою. Про це повідомляє Entertainment Weekly із посиланням на PEOPLE, пише УНН.

Деталі

Про заручини Ендрю Шу розповів в інтерв'ю PEOPLE. Актор зазначив, що вдячний за несподівані зміни в особистому житті та можливість побудувати нові стосунки.

Історія почалася у листопаді 2022 року, коли роман ведучих програми GMA3 Емі Робак і Ті Джея Голмса став публічним. На той момент обоє перебували у шлюбах, хоча згодом стверджували, що вже розійшлися зі своїми партнерами.

Як колишні партнери телеведучих стали парою

У березні 2023 року Ендрю Шу офіційно розлучився з Емі Робак, а в жовтні того самого року завершився шлюб Марілі Фібіг із Ті Джеєм Голмсом.

Про життя Емі Вайнгауз створять мюзикл у Лондоні – до проєкту долучився батько співачки23.10.26, 01:06 • 8412 переглядiв

Згодом Шу та Фібіг почали зустрічатися. За словами актора, їхні стосунки розвивалися природно, коли обоє потребували підтримки після змін в особистому житті.

Ендрю виховує 3 синів від попереднього шлюбу, а Марілі має доньку.

Примітно, що новина про їхні заручини з'явилася невдовзі після того, як Емі Робак і Ті Джей Голмс одружилися. Таким чином, обидві пари, чиї попередні шлюби опинилися в центрі гучної історії, тепер розпочали новий етап особистого життя.

Зірка серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі пояснила, чому залишила Голлівуд на піку популярності23.10.26, 02:06 • 6760 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКультураСвітУНН Lite
Шлюб