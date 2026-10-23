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The Guardian

Зірка серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі пояснила, чому залишила Голлівуд на піку популярності

Київ • УНН

 • 1424 перегляди

Зірка «Загублених» і Marvel Еванджелін Ліллі залишила Голлівуд заради особистого життя. Вона не виключає повернення, але планів немає.

Зірка серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі пояснила, чому залишила Голлівуд на піку популярності

Канадська акторка Еванджелін Ліллі, відома за серіалом "Загублені" (Lost) та фільмами Marvel, розповіла, чому вирішила відмовитися від акторської кар'єри, попри успіх у Голлівуді. Про це 22 жовтня повідомило видання Entertainment News, пише УНН.

Деталі

47-річна акторка здобула світову популярність завдяки ролі Кейт Остін у серіалі "Загублені". Згодом вона зіграла ельфійку Тауріель у кінотрилогії "Гобіт", а також Гоуп ван Дайн, відому як Оса, у фільмах кіновсесвіту Marvel.

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Попри успішну кар'єру, Ліллі вирішила відійти від кінематографа. Раніше акторка пояснювала, що прагне більше часу приділяти особистому життю та заняттям поза знімальним майданчиком.

Чи повернеться Еванджелін Ліллі в кіно

У червні 2024 року акторка публічно оголосила про рішення залишити Голлівуд. Тоді вона зазначила, що задоволена своїм вибором, хоча зміна професійного життя стала для неї серйозним кроком.

Ліллі також не виключала можливості повернення до акторської роботи в майбутньому, однак конкретних планів щодо нових ролей не оголошувала.

Наразі немає підтвердженої інформації про її участь у нових кінопроєктах.

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