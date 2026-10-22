Том Круз отримає одну з найпрестижніших нагород Голлівуду за внесок у кінематограф

Американський актор Том Круз стане лауреатом премії Американського інституту кіномистецтва (AFI) за видатні досягнення протягом кар'єри. Урочиста церемонія нагородження відбудеться у квітні 2027 року в Голлівуді. Про це 21 жовтня повідомило Reuters, пише УНН.

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Нагороду AFI Life Achievement Award вручають із 1973 року митцям, які зробили визначний внесок у розвиток кінематографа. Раніше її отримували Елізабет Тейлор, Том Генкс та інші легенди Голлівуду.

Голова ради директорів AFI Кетлін Кеннеді відзначила відданість Круза кіно та його переконання, що фільми здатні об'єднувати людей.

Кар'єра Тома Круза та його головні досягнення

Актор здобув світову популярність завдяки стрічкам "Найкращий стрілець", "Джеррі Магвайр" та франшизі "Місія нездійсненна". Він також відомий тим, що самостійно виконує чимало небезпечних трюків.

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За свою кар'єру Круз отримав 3 номінації на "Оскар" за акторську гру, а у 2025 році його відзначили почесною премією Американської кіноакадемії.

Водночас останній фільм актора "Digger" не виправдав касових очікувань. Попри це, Американський інститут кіномистецтва вирішив відзначити багаторічний внесок Круза в розвиток світового кіно.

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