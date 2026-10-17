Тома Круза звинуватили у спробі залучити Джима Керрі до саєнтології
Київ • УНН
Дженні Маккарті стверджує, що Том Круз намагався зацікавити її та Джима Керрі саєнтологією. Керрі через це відмовився від поїздки до Аспена.
Американська акторка та телеведуча Дженні Маккарті заявила, що голлівудська зірка Том Круз нібито намагався залучити її та актора Джима Керрі до саєнтології. За її словами, це сталося під час весілля Круза з Кеті Голмс у 2006 році. Про це повідомляє Entertainment Weekly, пише УНН.
Деталі
Маккарті розповіла про події у своєму подкасті. Вона стверджує, що під час передвесільної вечері відчула незвичну атмосферу серед гостей, пов'язаних із Церквою саєнтології.
Особливо акторці запам'ятався момент, коли вона попросила дозволу потримати на руках маленьку доньку Круза та Голмс, Сурі. За словами Маккарті, після її прохання серед присутніх запанувала напружена тиша.
Джим Керрі відмовився від запрошення Круза
Маккарті також пригадала незручну зустріч із лідером саєнтологів Девідом Міскевіджем. Вона вважає, що ненавмисно образила його під час розмови, після чого відчула холодне ставлення.
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За словами акторки, раніше Круз запрошував її та Джима Керрі до Аспена. Однак Керрі відмовився від поїздки, оскільки побоювався, що їх намагатимуться залучити до саєнтології.
Маккарті переконана, що під час спілкування із зірковою парою справді робилися спроби зацікавити їх релігійним рухом. Водночас це залишається її особистою оцінкою подій.
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